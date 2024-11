Πύραυλοι – Ουκρανία: Παγκόσμια ανησυχία μετά την απόφαση Μπάιντεν

Ο πλανήτης παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας, μετά την απόφαση Μπάιντεν να δώσει «πράσινο φως» σε χτυπήματα στο έδαφος της Ρωσίας. Η απόφαση αυτή έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και ανησυχία. Η Ρωσία έχει ήδη δηλώσει πως θα αυξηθεί η ένταση, ενώ έχει πει, επίσης, πως πρόκειται για μια κλιμάκωση που ενδέχεται να οδηγήσει στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ίδια ώρα, στη Σκανδιναβία κυκλοφορεί φυλλάδιο οδηγιών, το οποίο αναφέρει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι πολίτες για να επιβιώσουν σε περίπτωση πολέμου. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης Μπάιντεν, σε ρωσικό βομβαρδισμό στην Ουκρανία σκοτώθηκαν 11 άτομα.

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο και αυτό μετά τις ΗΠΑ να δώσει το πράσινο φως στην Ουκρανία για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που επικαλούνται πηγή από το βρετανικό υπουργικό συμβούλιο. Ήδη ο σκιώδης υπουργός άμυνας των Συντηρητικών Τζέιμς Κάρτλιτζ σε συνέντευξη του νωρίς το πρωί δήλωσε πως ελπίζει ότι η απόφαση των ΗΠΑ θα ωθήσει τη βρετανική κυβέρνηση να κάνει το ίδιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ στην επίσκεψή του στις ΗΠΑ, πριν από τις αμερικανικές εκλογές, στις αρχές Σεπτεμβρίου είχε θέσει το θέμα στον πρόεδρο Μπάιντεν ο οποίος όμως τότε είχε αρνηθεί να δώσει την συγκατάθεση του.

Μερικές μέρες αργότερα ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και πέντε πρώην υπουργοί Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ αυτών ο Γκραντ Σαπς και ο Μπεν Γουάλς είχαν ζητήσει από τον Βρετανό πρωθυπουργό να επιτρέψει στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει βρετανικούς βαλλιστικούς πυραύλους παρά τις τότε αντιρρήσεις του Τζον Μπάιντεν. Σε σημερινές του δηλώσεις ο σερ Κιρ Στάρμερ, καθ’ οδόν προς τη σύνοδο των G20 στη Βραζιλία, από τη μια υπογράμμισε πως δεν έχει πρόθεση να συνομιλήσει με τον Πούτιν όπως έκανε πριν από μερικές μέρες ο Γερμανός Καγκελάριο Όλαφ Σόλτς και από την άλλη τόνισε πως «πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για να ενισχύσουμε την υποστήριξή μας στην Ουκρανία».

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ είπε σήμερα στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ότι ο κόσμος εισέρχεται σε μια νέα εποχή «αναταράξεων», στην πρώτη διμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών από το 2018. «Ο κόσμος εισέρχεται σε μια νέα περίοδο αναταράξεων και αλλαγών», είπε ο Σι στον Στάρμερ σε επικοινωνία τους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.

Από τη μεριά της, η Ρωσία δήλωσε πως μπορεί να χρησιμοποιήσει νέα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία εάν το Κίεβο πλήξει τη Ρωσία με αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς. Αυτό είπε σήμερα ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας (κάτω βουλής) Βιτσισλάβ Βολόντιν. Ο Βολόντιν δεν παρουσίασε περισσότερες λεπτομέρειες για τα νέα οπλικά συστήματα και είπε ότι η Ουκρανία ήδη πλήττει τη Ρωσία χρησιμοποιώντας παρόμοιους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς. Είπε ωστόσο ότι η επέκταση της χρήσης τους θα «καταστρέψει πλήρως τις ρωσο- αμερικανικές σχέσεις».

Και ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως ακόμη, πράγμα μάλλον παράδοξο και – σύμφωνα με αναλυτές – ανησυχητικό – ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η αμερικανική απερχόμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ρίχνει λάδι στη φωτιά και επιδιώκει να κλιμακώσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Αν επιβεβαιωθεί επισήμως από την Ουάσινγκτον ότι ο Τζο Μπάιντεν έδωσε έγκριση στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος, η έγκριση αυτή θα οδηγήσει «σε μια θεμελιωδώς νέα κατάσταση όσον αφορά την ανάμειξη των ΗΠΑ σε αυτήν τη σύγκρουση», προειδοποίησε.

Την ίδια ώρα, ο γιος του επανεκλεγέντος προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, κατηγόρησε τον απερχόμενο αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν ότι… προσπαθεί να ξεκινήσει Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως υποστήριξε, η πρόσφατη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης Μπάιντεν να ξεκινήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο προτού ο πατέρας του, Ντόναλντ Τραμπ, αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, προσθέτοντας πως ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ επιχειρεί να υπονομεύσει τον πατέρα του προτού ξεκινήσει τη θητεία του και κατηγορώντας τον Μπάιντεν πως «φέρνει το χάος». «Φαίνεται ότι θέλει να διασφαλίσει ότι θα ξεκινήσει ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος προτού ο πατέρας μου έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει ειρήνη και να σώσει ζωές. Πρέπει να κλειδώσω αυτά τα τρισεκατομμύρια δολάρια. Ζωή καταραμένη!!! Ηλίθιοι!», έγραψε στο Χ (πρώην Twitter).

