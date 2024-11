Οι δέκα πιο συχνές ερωτικές φαντασιώσεις

Οι ερωτικές φαντασιώσεις είναι διαφορετικές για κάθε άνθρωπο. Ποιες είναι όμως οι κυρίαρχες ερωτικές φαντασιώσεις που έχουν στο μυαλό τους οι περισσότεροι άνθρωποι; Ο συγγραφέας του βιβλίου «Tell Me What You Want» (Πες μου τι θέλεις), Δρ. Justin J. Lehmiller ρώτησε 4.175 ανθρώπους στις ΗΠΑ στα πλαίσια μιας έρευνας ποια είναι η αγαπημένη τους ερωτική φαντασίωση.

Από αυτό προέκυψε μια λίστα με τις επτά πιο συχνές φαντασιώσεις:

1) Ομαδικό σεξ

2) Κυριαρχία και δύναμη

Δύναμη, κυριαρχία και σκληρό σεξ κυρίως με πρακτικές που ανήκουν στην κατηγορία του σαδομαζοχισμού και σε σχέσεις εξουσίας και υποταγής.

3) Καινοτομία, περιπέτεια και ποικιλία

Οι άνθρωποι αναζητούν κάτι καινούριο και διαφορετικό έτσι όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, όπως το σεξ σε διαφορετική στάση ή διαφορετικό μέρος.

4) Πρακτικές που θεωρούνται ταμπού

Αντικείμενα αλλά και πρακτικές που συνήθως θεωρούνται «απαγορευμένες». Φαντασιώσεις που μπορεί οι ψυχολόγοι να κατατάσσουν στις «παραφιλικές» αλλά και φετίχ.

5) Πάθος, ρομαντισμός και οικειότητα

Φαντασιώσεις συνήθως για τους συναισθηματικούς και καλύπτουν την ανάγκη να νιώσει κάποιος ότι είναι αγαπητός και επιθυμητός.

6) Μη μονογαμικές σχέσεις

Φαντασιώσεις που περιλαμβάνουν μια μη μονογαμική σχέση όπως η εναλλαγή συντρόφων ή μια ελεύθερη σχέση.

7) Ομοφυλοφιλικές φαντασιώσεις

Άνθρωποι που θέλουν να ξεπεράσουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους.

8) Σεξ σε δημόσιο χώρο

9) Σεξ με έναν/μια φίλο-η

10) Σεξ με έναν συνάδελφο

Αξιοσημείωτο είναι πως αρκετοί άνθρωποι δεν είχαν μόνο μια φαντασίωση αλλά οι φαντασιώσεις τους «κάλυπταν» διάφορες κατηγορίες. Όπως αναφέρει ο συγγραφέας της έρευνας, συμμετείχαν στην έρευνα ενήλικες, 18-87 ετών από όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ. Στην έρευνα επίσης επισημαίνεται ότι το γεγονός πως κάποιος έχει φαντασιώσεις δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει και την επιθυμία να τις εκπληρώσει. Μπορεί να υπάρχει κάποιο κοινό σημείο επαφής ανάμεσα στη φαντασία και την επιθυμία, εντούτοις αυτοί οι όροι δεν είναι συνώνυμοι.