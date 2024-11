Σολτς – Πούτιν: Το «άσχημο νέο» και γιατί άξιζε τον κόπο η επικοινωνία τους

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε πως η τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν προχθές, Παρασκευή, δεν παρείχε καμία ένδειξη μιας αλλαγής στη θέση του Ρώσου προέδρου για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όμως υπεραμύνθηκε της απόφασής του να τηλεφωνήσει στο Κρεμλίνο. Σε δηλώσεις σήμερα από το αεροδρόμιο του Βερολίνου, αμέσως πριν από την αναχώρησή του για τη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Είκοσι (G20) που θα διεξαχθεί στη Βραζιλία, ο Σολτς είπε πως άξιζε τον κόπο να μιλήσει με τον Πούτιν προκειμένου να διαλύσει οποιεσδήποτε ψευδαισθήσεις μπορεί να έτρεφε ο Πούτιν ότι η Δύση ετοιμάζεται να εγκαταλείψει την υποστήριξή της στην Ουκρανία.

Πρόσθεσε, αναφερόμενος στην επικείμενη επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, πως επίσης δεν θα ήταν καλό αν η Ουάσινγκτον είχε τακτική επαφή με τον Πούτιν ενόσω κανείς άλλος Ευρωπαίος ηγέτης δεν θα έχει. «Η συνομιλία ήταν πολύ λεπτομερής αλλά συνέβαλε σε μια αναγνώριση ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά στις απόψεις του Ρώσου προέδρου για τον πόλεμο στην Ουκρανία — και αυτό δεν είναι καλό νέο», δήλωσε ο Σολτς στους δημοσιογράφους.

Τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ζήτησε ο Γερμανός Καγκελάριος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε – διάρκειας περίπου μίας ώρας – με τον Ρώσο Πρόεδρο, διάρκειας μιας ώρας, για πρώτη φορά μετά τον Δεκέμβριο του 2022, όπως μετέδωσαν γερμανικά μέσα ενημέρωσης στις 15 Νοεμβρίου. Για νέα εδαφική πραγματικότητα που θα πρέπει να τηρηθεί έκανε λόγο το Κρεμλίνο ενώ επαναλαμβάνει την πρόθεση για τα περί διευθέτησης της σύγκρουσης. Ο Όλαφ Σολτς έκανε σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο «Χ». Όπως επισημαίνεται σε αυτήν, ο καγκελάριος «καταδίκασε τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και κάλεσε τον Πρόεδρο Πούτιν να τον τερματίσει και να αποσύρει τα στρατεύματά του».

Ο Όλαφ Σολτς «προέτρεψε την Ρωσία να εμφανιστεί πρόθυμη για διαπραγμάτευση με την Ουκρανία με στόχο μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, ενώ τόνισε την «αδιαφιλονίκητη αποφασιστικότητα της Γερμανίας να υποστηρίξει την Ουκρανία στην άμυνά της ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα για όσο διάστημα χρειαστεί».

I spoke to President Putin on the phone and called on him to end the Russian war of aggression against Ukraine and to withdraw his troops. Russia must show willingness to negotiate with Ukraine – with the aim of achieving a just and lasting peace. pic.twitter.com/zsfdgfeOfN

