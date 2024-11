Τιαφό: Το «F** you» στον διαιτητή στοίχισε 120.000 δολάρια

Δεν συγκράτησε τα νεύρα του και θα πρέπει να πληρώσει 120.000 δολάρια ο Φράνσις Τιαφό. O 26χρονος Αμερικανός τενίστας που έχει φτάσει και στο Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης έπαιξε τον περασμένο μήνα στο Μάστερς της Σανγκάης και αποκλείστηκε στον 3ο γύρο στα 3 σετ από τον Ρόμαν Σαφιούλιν.

Σε όλη την διάρκεια του αγώνα με τον Ρώσο είχε νεύρα και στο φινάλε ξέσπασε στον διαιτητή. Δεν του έδωσε το χέρι, και του είπε «F*** you», όχι μόνο μια φορά. Η ATP του… έριξε δυο πρόστιμα των 60.000 δολαρίων, το ένα για τη λεκτική του επίθεση προς τον διαιτητή και το άλλο για “παραβατική” συμπεριφορά.

Frances Tiafoe got fined $120k for his outburst towards the umpire in Shanghai pic.twitter.com/M8CfG2fWkN

— Tennis Masterr (@tennismasterr) November 14, 2024