Έξαλλη η Κριστίνα Απλγκέιτ με την εκλογή του Τραμπ – «Είναι αρρωστημένο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε και επίσημα το αξίωμα του 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο. Η εκλογή αυτή ωστόσο, δεν χαροποίησε πολλούς, καθώς αποτελεί ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο πρόσωπο, που έχει συζητηθεί έντονα για τις πρωτοβουλίες και τις ιδέες του. Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν εκφράσει δημόσια την αντίθεσή τους με αυτή την απόφαση, ανάμεσα στους οποίους και η Κριστίνα Απλγκέιτ.

Σε δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter η ηθοποιός εξέφρασε την απορία της αρχικά, προς εκείνους που ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Γιατί; Δώστε μου τους λόγους σας, γιατί; Το παιδί μου κλαίει με λυγμούς επειδή μπορεί να της αφαιρεθούν τα δικαιώματά της ως γυναίκα. Γιατί; Και αν διαφωνείτε, παρακαλώ κάντε μου unfollow».

Why? Give me your reasons why????? My child is sobbing because her rights as a woman may be taken away. Why?And if you disagree , please unfollow me.

Στη συνέχεια, σε δεύτερη ανάρτηση αναφέρει: «Σας παρακαλώ, μην με ακολουθήσετε αν ψηφίσατε κατά των δικαιωμάτων των γυναικών. Κατά των δικαιωμάτων της αναπηρίας. Ναι, αυτό. Ακυρώστε το follow μου γιατί αυτό που κάνατε είναι εξωπραγματικό. Δεν θέλω τέτοιους θαυμαστές. Οπότε ναι. Έγινε. Επίσης, μετά από σήμερα θα κλείσω αυτόν τον λογαριασμό που είχα τόσα χρόνια γιατί αυτό είναι αρρωστημένο».

Please unfollow me if you voted against female rights. Against disability rights. Yeah that. Unfollow me because what you did is unreal. Don’t want followers like this. So yeah. Done. Also after today I will be shutting down this fan account that I have had for so many years…

— christina applegate (@1capplegate) November 6, 2024