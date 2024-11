Ιράν φοιτήτρια: Μια ακόμη άγρια κακοποίηση για το χιτζάμπ

Ιρανή φοιτήτρια συνελήφθη το Σάββατο γιατί έβγαλε τα ρούχα της ως ένδειξη διαμαρτυρίας, καθώς δέχθηκε επίθεση από την αστυνομία ηθικής στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο Αζάντ της Τεχεράνης. Οι αρχές επέπληξαν τη νεαρή γυναίκα λέγοντας πως δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ. Η γυναίκα, το όνομα της οποίας δεν έχει γνωστό, είχε παρενοχληθεί μέσα στους χώρους του πανεπιστημίου της Τεχεράνης από μέλη της πολιτοφυλακής Basij που της έσκισαν τη μαντίλα και τα ρούχα, σύμφωνα με αναφορές πολλών ειδησεογραφικών πρακτορείων και καναλιών κοινωνικής δικτύωσης εκτός Ιράν. Στη συνέχεια η κοπέλα έβγαλε ότι είχε απομείνει απο τα ρούχα της σε ένδειξη διαμαρτυρίας και κάθισε έξω από το πανεπιστήμιο μόνο με το εσώρουχά της. Στη συνέχεια όπως φαίνεται στα βίντεο περπατούσε στον δρόμο προς έκπληξη των περαστικών.

Αξιωματούχος του πανεπιστημίου επιβεβαίωσε αργότερα τη σύλληψή της. «Μετά από την άσεμνη πράξη της φοιτήτριας στο Τμήμα Επιστήμης και Έρευνας του πανεπιστημίου, η ασφάλεια της πανεπιστημιούπολης επενέβη και παρέδωσε το άτομο στις αρχές επιβολής του νόμου», έγραψε ο Amir Mahjoub, γενικός διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων του Ισλαμικού Πανεπιστημίου Αζάντ, στο X. «Τα κίνητρα και οι βαθύτεροι λόγοι των πράξεων της φοιτήτριας διερευνώνται». Την ίδια ημέρα, το Amir Kabir Newsletter, μια φοιτητική ομάδα στο Telegram, ανέφερε λεπτομέρειες για το περιστατικό, λέγοντας ότι η φοιτήτρια έμεινε μόνο με τα εσώρουχα της αφού προηγουμένως παρενοχλήθηκε επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.

Η φοιτήτρια κατά τη σύλληψή της, υπέστη σοβαρή σωματική επίθεση, καθώς της χτύπησαν το κεφάλι είτε σε πόρτα αυτοκινήτου είτε σε κολόνα κάτι που της προκάλεσε μεγάλη αιμορραγία. «Οι λεκέδες από το αίμα εντοπίστηκαν στα ελαστικά του αυτοκινήτου», σημειώνεται στην έκθεση. Σε άλλα πλάνα που τραβήχτηκαν από αυτόπτες μάρτυρες από γειτονικό κτίριο δείχνουν την κοπέλα να μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο από άνδρες με πολιτικά ρούχα και να οδηγείται προς άγνωστη κατεύθυνση.

