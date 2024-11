Καντέ: Ο Γάλλος μέσος είναι μόνος του μια κατηγορία

Άλλαξε ήπειρο, αλλά τα χρήματα των Σαουδαράβων δεν τον άλλαξαν καθόλου. Ο Ενγκολό Καντέ είναι το πιο «χρυσό» παιδί του ποδοσφαίρου και το απέδειξε ξανά με ό,τι έκανε στην Αλ Ιτιχάντ, όταν όλοι οι υπόλοιποι πήγαν στον πάγκο για νερό και απλά περίμεναν κάποιον να καθαρίσει τον αγωνιστικό χώρο…

Οι οπαδοί της Αλ Ιτιχάντ πέταξαν σημαίες στον χλοοτάπητα και μέχρι ν’ απομακρυνθούν όλες, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας κατευθύνθηκαν προς τον πάγκο για να δροσιστούν.

Όλοι εκτός από τον Ενγκολό Καντέ.

Typical N’Golo Kante…

Al-Ittihad fans threw hundreds of yellow and black flags on the field.

All the players took a drinks break. But Kante stayed on the field to clean up! 🧹 pic.twitter.com/ckvIXvdnH0

— Ben Jacobs (@JacobsBen) October 31, 2024