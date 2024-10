Ματίλντε Λορέντσι δυστύχημα: Νεκρή στην προπόνηση η 19χρονη πρωταθλήτρια

Η νεαρή Ιταλίδα αλπική σκιέρ Ματίλντε Λορέντσι πέθανε από τα τραύματά της σε ηλικία 19 ετών μετά από ένα σοβαρό ατύχημα στην προπόνηση, ανακοίνωσε το ιταλικό υπουργείο Άμυνας. Η 19χρονη, που ήταν μέλος του αθλητικού τμήματος του ιταλικού στρατού, υπέκυψε στα τραύματά της το πρωί της Τρίτης 29 Οκτωβρίου. Η Λορέντσι, προπονούνταν στην πίστα Gravald G1 στο Βαλ Σενάλες, στην περιοχή του Νότιου Τιρόλου, όταν έπεσε. Παραλήφθηκε αμέσως και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο του Μπολτσάνο, όπου έχασε τον αγώνα της για τη ζωή. Η κηδεία θα τελεστεί στις 31 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε η αδερφή της, Λουκρέτσια, σε μια ανάρτηση στο Instagram, στην οποία δημοσιεύει επίσης μια φωτογραφία της νεαρής σκιέρ.

«Με απέραντο πόνο ανακοινώνω ότι η Μάτι μας έφυγε από κοντά μας», γράφει και προσκαλεί «όποιον θέλει να αποχαιρετήσει» την Ματίλντε να μεταβεί στην εκκλησία του Σαν Λορέντσο στο Τζαβένο, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου στις 6μ.μ. Η Λουκρέτσια Λορέντσι είναι επίσης σκιέρ με συμμετοχή σε Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Κύπελλο. Ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, έστειλε το ακόλουθο μήνυμα στον αρχηγό του Επιτελείου Άμυνας, Λουτσιάνο Πορτολάνο: «Έμαθα με ειλικρινή συγκίνηση την είδηση του θανάτου της Ματίλντε Λορέντσι, δεκανέα στο τμήμα αθλητικών δραστηριοτήτων του Alpine Training Center. Σε αυτή την πολύ θλιβερή συγκυρία, σας παρακαλώ να στείλετε τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και να εκφράσετε την εγγύτητά μου στον ιταλικό στρατό». Τόσο η Ιταλική Ομοσπονδία Χειμερινών Σπορ όσο και η Διεθνής Ομοσπονδία Σκι και Σνόουμπορντ εξέφρασαν συλλυπητήρια για τον θάνατό της.

The International Ski and Snowboard Federation (FIS) extends its deepest condolences following the tragic loss of Matilde Lorenzi.

We are deeply saddened by the passing of Matilde Lorenzi, as announced by the Italian Ministry of Defense, who conveyed heartfelt condolences for… pic.twitter.com/UWukBQMNix

— FIS Alpine (@fisalpine) October 29, 2024