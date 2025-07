Οasis – Ζότα: Ρίγη συγκίνησης στο Principality Stadium

Ύστερα από 16 χρόνια απουσίας, οι θρυλικοί Oasis ανέβηκαν ξανά στη σκηνή και συγκλόνισαν το παγκόσμιο κοινό με μια συναυλία που ήδη χαρακτηρίζεται ιστορική. Η πολυαναμενόμενη παγκόσμια περιοδεία τους έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή 4 Ιουλίου στο κατάμεστο Principality Stadium του Κάρντιφ, με χιλιάδες θαυμαστές να ταξιδεύουν από κάθε γωνιά του κόσμου για να δουν ξανά επί σκηνής τα αδέρφια Γκάλαχερ, έστω και αν δεν αντάλλαξαν πολλές κουβέντες μεταξύ τους.

Η βραδιά ήταν γεμάτη ένταση, ροκ δυναμική και νοσταλγία, όμως κορυφώθηκε με μια στιγμή βαθειάς συγκίνησης: Το συγκρότημα αφιέρωσε το εμβληματικό τραγούδι «Live Forever» στον Ντιόγκο Ζότα, τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή που έχασε τραγικά τη ζωή του μόλις μία μέρα πριν σε τροχαίο δυστύχημα.

Oasis with a tribute to Diogo Jota during their tour. The band dedicated “live forever” to Jota.pic.twitter.com/1ijD0hQ7lQ — Goals ⚽ (@Goals360hub) July 4, 2025

Χωρίς περιττά λόγια, με μόνη συνοδεία την κιθάρα και τη σιωπηλή συγκίνηση του κοινού, ο Λίαμ τραγούδησε τους στίχους που έμοιαζαν να αποκτούν νέο νόημα εκείνο το βράδυ. Το στάδιο φωτίστηκε από χιλιάδες κινητά και αναπτήρες, με τον κόσμο να συμμετέχει σιωπηλά και με σεβασμό.

Oasis has performed “Live Forever” in tribute to Diogo Jota pic.twitter.com/pMea20rZjg — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) July 4, 2025

Ήταν μια από εκείνες τις στιγμές που η μουσική δεν είναι απλώς ήχος αλλά μνήμη, αγκαλιά, φόρος τιμής. Οι Oasis απέδειξαν ότι επιστρέφουν όχι μόνο ως ζωντανός θρύλος της βρετανικής ροκ, αλλά και ως σύμβολο αυθεντικής σύνδεσης με τον άνθρωπο – και την απώλειά του.

Η περιοδεία συνεχίζεται με επόμενους σταθμούς σε Λονδίνο, Παρίσι, Μιλάνο και Τόκιο, με τα εισιτήρια να γίνονται ανάρπαστα.