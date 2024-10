Επίθεση Ισραήλ στο Ιράν: «Αποστολή εξετελέσθη»

Μετά από τρία κύματα χτυπημάτων ολοκληρώθηκαν τα ισραηλινά αντίποινα κατά του Ιράν, τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε «στοχευμένα πλήγματα ακριβείας» εναντίον του Ιράν με στόχο εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων, συστοιχίες πυραύλων εδάφους- αέρος και άλλα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε πολλές ιρανικές επαρχίες ως αντίποινα στην ιρανική επίθεση εναντίον του ισραηλινού εδάφους την 1η Οκτωβρίου. Τα πλήγματα «ολοκληρώθηκαν και η αποστολή εξετελέσθη», υπογράμμισε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Τα πολεμικά αεροσκάφη «έπληξαν εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων (…) τους οποίους το Ιράν εκτοξεύει εναντίον του κράτους του Ισραήλ εδώ και έναν χρόνο. Αυτοί οι πύραυλοι αποτελούσαν άμεση και επικείμενη απειλή για τους πολίτες του Ισραήλ», τόνισε. Παράλληλα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επεσήμαναν ότι στοχοθέτησαν «συστοιχίες πυραύλων εδάφους- αέρος και άλλα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας».

«Το Ιράν εξαπέλυσε εκατοντάδες πυραύλους εναντίον του κράτους του Ισραήλ στη διάρκεια δύο επιθέσεων τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, χρηματοδοτεί και διευθύνει τρομοκρατικές επιχειρήσεις μέσω των συμμάχων του στη Μέση Ανατολή για να πλήξει το Ιράν”, σημείωσε ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι το Ιράν προσπαθεί “να υπονομεύσει την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια καθώς και την παγκόσμια οικονομία».

Intense Air Defense Activity including Surface-to-Air Missiles and Anti-Aircraft Guns seen over Tehran, as Israeli Strikes against Iranian Military Targets continue. pic.twitter.com/weNWlKjL87

Σε ξεχωριστή του ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξήγησε ότι τα πλήγματα αυτά δίνουν στο Ισραήλ «μεγαλύτερη ελευθερία δράσης» στον ιρανικό εναέριο χώρο. Παράλληλα προειδοποίησε το Ιράν ότι θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα» σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης. «Αν το ιρανικό καθεστώς διαπράξει το λάθος να ξεκινήσει έναν νέο κύκλο κλιμάκωσης, θα είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε», διαβεβαίωσε ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι. «Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: όλοι όσοι απειλούν το κράτος του Ισραήλ και προσπαθούν να σύρουν την περιοχή σε ευρύτερη κλιμάκωση θα πληρώσουν μεγάλο τίμημα», υπογράμμισε.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ηγήθηκε σύσκεψης αποτίμησης στην οποία συμμετείχαν στελέχη του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας μετά την έναρξη των «πληγμάτων ακριβείας» εναντίον του Ιράν, δήλωσε εκπρόσωπός του. Στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στη στρατιωτική βάση Κίρια στο Τελ Αβίβ, συμμετείχαν «ο υπουργός Άμυνας, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού, ο επικεφαλής της Μοσάντ (υπηρεσία Πληροφοριών εξωτερικού) και της Σιν Μπετ (υπηρεσίες Πληροφοριών εσωτερικού)», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Νετανιάχου. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική του άμυνα εντόπισε και αντιμετώπισε με επιτυχία την «επίθεση» του Ισραήλ, αν και πρόσθεσε ότι σε κάποιες περιοχές υπάρχουν «περιορισμένες ζημιές». Σε ανακοίνωσή της η ιρανική αντιαεροπορική άμυνα επεσήμανε ότι το Ισραήλ επιτέθηκε σε στρατιωτικά κέντρα στις επαρχίες της Τεχεράνης, του Κουζεστάν και του Ιλάμ.

Τα πλήγματα του Ισραήλ εναντίον στρατιωτικών θέσεων του Ιράν φαίνεται να αποτελούν μια στοχευμένη και αναλογική απάντηση στις προηγούμενες επιθέσεις της Τεχεράνης, με μικρό κίνδυνο να προκληθούν θύματα μεταξύ των πολιτών, δήλωσε ανώτερο στέλεχος της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν. Ο Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι με αυτά τα πλήγματα θα πρέπει να τερματιστούν οι απευθείας ανταλλαγές πυρών μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, ενώ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν άμεσους και έμμεσους διαύλους επικοινωνίας με την Τεχεράνη μέσω των οποίων έχουν καταστήσει σαφείς τις θέσεις τους για πολλά ζητήματα.

Smoke seen rising from an IRGC Air Defense Base near the Town of Khojir in the Tehran Province. pic.twitter.com/zigzmN8qGb

— OSINTdefender (@sentdefender) October 26, 2024