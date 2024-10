Όμηροι Χαμάς: Ισραηλινή περιέγραψε στον ΟΗΕ τα βασανιστήρια που υπέστη

Ισραηλινή όμηρος περιγράφει τους βιασμούς και τα βασανιστήρια που υπέστη ενώ κρατούνταν από τη Χαμάς. Mεταξύ άλλων, η Ισραηλινή περιγράφει πως κρεμάστηκε ανάποδα, ξυλοκοπήθηκε και ταπεινώθηκε, λέγοντας στο συμβούλιο του ΟΗΕ ότι «κάθε στιγμή φοβόμουν για τη ζωή μου». Η Ισραηλινή όμηρος, η οποία βιάστηκε και βασανίστηκε από τους απαγωγείς της, παρουσιάστηκε ενώπιον του ΟΗΕ για να διηγηθεί τη φρικτή δοκιμασία της και να ζητήσει την απελευθέρωση όσων εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα. Η δικηγόρος Amit Soussana βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια στο σπίτι της στο Kibbutz Kfar Aza το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν ένοπλοι της Χαμάς εισέβαλαν και την απήγαγαν. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν πόσο σθεναρά τους πολέμησε, κλωτσώντας και γρονθοκοπώντας τους, μέχρι που μια ομάδα τρομοκρατών αναγκάστηκε να τη σηκώσει και να τη μεταφέρει με τα πόδια πίσω στα σύνορα προς τη Γάζα.

7 monsters against 1 woman:

This video, taken by security cameras of Kfar Aza,shows the abduction of Amit Sosana by Hamas terrorists on Oct. 7.

Amit tried to resist& fight.

She was released last week.

There are still 136 hostages held in Gaza.

Hamas is ISIS. #BringThemAllHome pic.twitter.com/ZquUGWuWAY

— Avital Leibovich (@AvitalLeibovich) December 4, 2023