Ένα γιγάντιο… περιστέρι ύψους πέντε μέτρων κοσμεί τη Νέα Υόρκη

Ένα έργο τέχνης με τίτλο «Δεινόσαυρος» που απεικονίζει ένα τεραστίων διαστάσεων περιστέρι θα κοσμεί μία μοναδική γωνιά της Νέας Υόρκης για τους επόμενους 18 μήνες.

Το συγκεκριμένο γλυπτό του Ιβάν Αργκότε έχει ύψος πέντε μέτρων, είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και συμβολίζει την ειρήνη στον κόσμο.

Η νέα καλλιτεχνική εγκατάσταση προσελκύει πολλούς επισκέπτες και έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση, με πολλούς να το βρίσκουν διασκεδαστικό.

Το έργο τέχνης θα παραμείνει στη διασταύρωση της 10ης Λεωφόρου και της 30ής Οδού για τους επόμενους 18 μήνες, παρέχοντας ένα ξεχωριστό στοιχείο στο αστικό τοπίο, σύμφωνα με το euronews.

“Dinosaur” a giant sculpture of a pigeon by Iván Argote lands on the High Line pic.twitter.com/biDtc1yUbo

— Noel Y. Calingasan • NYC (@nyclovesnyc) October 16, 2024