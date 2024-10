Χουάν Κάρλος: «Η μητέρα μου με έβαζε να τη φωτογραφίζω ενώ έκανε σεξ, για να τον εκβιάζει», λέει γιος ερωμένης του

«Η μητέρα μου με ανάγκασε να την παρακολουθώ και να τη φωτογραφίζω να κάνει σεξ με τον βασιλιά Χουάν Κάρλος για να τον εκβιάσει και να πάρει εκατομμύρια, όταν ήμουν μόλις 13 ετών» ισχυρίζεται ένας Ισπανός. Ο Έιντζελ Κρίστο, φωτογράφος, ισχυρίζεται ότι η μητέρα του, η ηθοποιός και τηλεπαρουσιάστρια Μπάρμπαρα Ρέι, τον πίεσε να πραγματοποιήσει το σχέδιο εκβιασμού το 1994, το οποίο καλύφθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Ισπανίας. Σύμφωνα με όσα είπε ο Κρίστο, η Ρέι προσκάλεσε τον βασιλιά, που τότε ήταν ήδη παντρεμένος με τη σύζυγό του βασίλισσα Σοφία, στο σπίτι τους ένα ηλιόλουστο απόγευμα και αφού του μαγείρεψε παέγια και έκαναν μπάνιο στην πισίνα, τελικά τον αποπλάνησε. Σε φωτογραφίες που είδε η Daily Mail, φαίνεται η ηθοποιός με τον τέως βασιλιά της Ισπανίας, να φιλιούνται και να αγκαλιάζονται στη βεράντα της καθώς επίσης και την Ρέι να σερβίρει στο βασιλιά κρασί.

Revealed: Images taken by the son of King Juan Carlos’s ex mistress ‘who covertly photographed their liaison before his mother filmed secret sex tape for royal blackmail plot’ https://t.co/Aq20dCsK3o pic.twitter.com/ct5KlI9Gfr

— Daily Mail US (@DailyMail) October 24, 2024