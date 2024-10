Βηρυτός πόλεμος: Μπαράζ επιθέσεων από μαχητικά του Ισραήλ

Επιθέσεις στη Βηρυτό εξαπολύουν ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη τις τελευταίες δύο ημέρες. Μετά από επιθέσεις στη Βηρυτό τη Δευτέρα, σήμερα, Τρίτη, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί από ισραηλινά μαχητικά, που χτύπησαν κτίρια στα προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Τα νότια προάστια της Βηρυτού, το προπύργιο της Χεζμπολάχ, μπήκαν και πάλι σήμερα στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων, λίγα λεπτά αφού ένας εκπρόσωπος της φιλοϊρανικής οργάνωσης διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρούσε εκεί, σύμφωνα με έναν φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο υπεύθυνος Τύπου της Χεζμπολάχ, Μοχάμαντ Αφίφ, διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρούσε σε πολλά μέσα ενημέρωσης, στον τομέα του Γομπεϊρί, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή εκκένωσης αυτής της περιοχής. Η συνοικία δέχτηκε τρία πλήγματα, μετέδωσε το λιβανέζικο ειδησεογραφικό πρακτορείο ANI. Ένα κτίριο που χτυπήθηκε «καταστράφηκε ολοσχερώς», πρόσθεσε. Βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο -το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να το επαληθεύσει- δείχνει τη στιγμή που ένα 11ώροφο κτίριο καταρρέει, αφού χτυπήθηκε από έναν πύραυλο. Τα νότια προάστια, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, έχουν σχεδόν ερημωθεί αφού οι κάτοικοι έφυγαν μετά την έναρξη των μαζικών βομβαρδισμών του Ισραήλ, στις 23 Σεπτεμβρίου.

A building has just collapsed in Beirut’s southern suburbs after after an Israeli strikes pic.twitter.com/7dIeTaNevp — Guy Elster (@guyelster) October 22, 2024

Ισοπεδώθηκε κτίριο σε προάστιο της Βηρυτού

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν κτίρια να ισοπεδώνονται από τους βομβαρδισμούς. Λίγο νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους ενός νότιου προαστίου της Βηρυτού να εκκενώσουν την περιοχή ενόψει των επιχειρήσεων που στοχεύουν, όπως υποστηρίζει, εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στην περιοχή. «Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια της οικογένειάς σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως αυτά τα κτίρια και τα γύρω κτίρια και να απομακρυνθείτε τουλάχιστον 500 μέτρα», έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος του στρατού στην αραβική γλώσσα, μαζί με έναν χάρτη που δείχνει δύο συγκεκριμένα κτίρια που θα στοχοποιηθούν.

A High-Rise Building in the Southern Suburbs of Beirut was Leveled earlier by an Israeli Airstrike, after being ordered to Evacuate. pic.twitter.com/LRtBoD87KG — OSINTdefender (@sentdefender) October 22, 2024

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε 80 ρουκέτες σήμερα, λέει το Ισραήλ

Την ίδια ώρα, οι IDF δήλωσαν ότι περίπου 80 ρουκέτες έχουν εκτοξευθεί σήμερα στο Ισραήλ από τον Λίβανο. Αυτό ίσχυε στις 15:00 τοπική ώρα, οπότε ο αριθμός αυτός ενδέχεται να έχει αυξηθεί. «Οι IDF θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται το κράτος του Ισραήλ και τον λαό του ενάντια στην απειλή που θέτει η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ», αναφέρθηκε σε ενημέρωση των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί αμέσως μετά την επίθεση.

An additional Three Angles of the High-Rise Building Demolition earlier in the Southern Suburbs of Beirut, with Israeli Military Officials claiming the Building was being utilized by a Hezbollah Terror Cell. pic.twitter.com/xe5yLedaAs — OSINTdefender (@sentdefender) October 22, 2024

Πλήγματα του Ισραήλ στη Βηρυτό τη Δευτέρα

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν στόχο της Χεζμπολάχ κοντά στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι στη Βηρυτό αργά τη Δευτέρα, αλλά δεν έβαλαν στόχο το νοσοκομείο και δεν επηρεάστηκε από την επίθεση, δήλωσε ο ισραηλινός στρατός την Τρίτη. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη, ο διευθυντής του νοσοκομείου, Τζιχάντ Σάαντεχ, δήλωσε ότι η κύρια κυβερνητική ιατρική εγκατάσταση της Βηρυτού υπέστη ζημιές λόγω ισραηλινής επίθεσης σε κοντινή απόσταση. «Δεχθήκαμε μια επίθεση χθες. Αν ήταν στοχευμένη ή όχι, δεν ξέρουμε, αλλά το Ισραήλ δεν έχει κόκκινες γραμμές», δήλωσε. Είπε ότι συντρίμμια, πιθανότατα από βαριά πυρομαχικά, προκάλεσαν ζημιές στους ηλιακούς συλλέκτες και την μπροστινή πρόσοψη του νοσοκομείου και έσπασαν τα παράθυρά του. Ενώ δεν υπήρχαν θύματα μεταξύ του προσωπικού, συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης ανθρώπων μπροστά από το νοσοκομείο.

Ταχύπλοα σκάφη της Χεζμπολάχ καταστράφηκαν σε πλήγματα στη Βηρυτό, λέει ο ισραηλινός στρατός

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι κατέστρεψε ταχύπλοα της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια των ολονύκτιων επιδρομών του στη Βηρυτό. Σε μια ενημέρωση, οι IDF ανέφεραν ότι η αεροπορία έπληξε εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων της Χεζμπολάχ, κέντρα διοίκησης και «πρόσθετους τρομοκρατικούς στόχους» στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Είπε ότι η κεντρική βάση της ναυτικής μονάδας της Χεζμπολάχ ήταν μεταξύ των στόχων της, όπου υπήρχαν στρατιωτικά ταχύπλοα σκάφη, ένα κέντρο εκπαίδευσης και ένας χώρος για τη διεξαγωγή πειραμάτων. Οι IDF δήλωσαν ότι τα ταχύπλοα προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν σε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών ναυτικών σκαφών και «εναντίον ναυτικών και στρατηγικών στόχων εντός των χωρικών υδάτων του Ισραήλ».

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι δεν είχε στόχο το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι και αρνείται τους ισχυρισμούς ότι η αεροπορική του επιδρομή στην περιοχή επηρέασε τη λειτουργία του νοσοκομείου. Νωρίτερα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δήλωσε ότι 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους μετά από χτύπημα κοντά στο νοσοκομείο. Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) δήλωσαν ότι χτύπησαν στόχο της Χεζμπολάχ κοντά στο νοσοκομείο χθες το βράδυ.

Παράλληλα, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την περασμένη εβδομάδα στην ιδιωτική κατοικία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των μέσων ενημέρωσης της οργάνωσης. «Η απόπειρα του πληρεξουσίου του Ιράν Χεζμπολάχ να δολοφονήσει εμένα και τη σύζυγό μου σήμερα ήταν ένα σοβαρό λάθος», έγραψε ο κ. Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο Χ μετά το περιστατικό το Σάββατο. Ούτε ο ίδιος, ούτε η σύζυγός του, βρίσκονταν στο σπίτι όταν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος «εκτοξεύτηκε προς» το ακίνητο.

Σήμερα, ο επικεφαλής των μέσων ενημέρωσης της Χεζμπολάχ Μοχάμαντ Αφίφ επιβεβαίωσε ότι η ομάδα βρισκόταν πίσω από την επίθεση. «Η Χεζμπολάχ αναλαμβάνει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη στοχοποίηση του σπιτιού του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου», δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Ο Αφίφ προειδοποίησε επίσης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ότι δεν θα αργήσει η στιγμή που η ομάδα θα έχει πάρει ισραηλινούς αιχμαλώτους – και είπε ότι μαχητές είχαν φτάσει στο παρελθόν πολύ κοντά. Πρόσθεσε ότι η Χεζμπολάχ θεωρεί το Ισραήλ υπεύθυνο για την ευημερία των μαχητών που έχει αιχμαλωτίσει από την έναρξη της χερσαίας εισβολής της στον νότιο Λίβανο πριν από τρεις εβδομάδες.