Stirling: Η σιδηροδρομική γραμμή Elizabeth του Λονδίνου κέρδισε το φετινό βραβείο

Η γραμμή Elizabeth, η νεότερη σιδηροδρομική γραμμή του Λονδίνου, τιμήθηκε με το πιο διάσημο βραβείο αρχιτεκτονικής του Ηνωμένου Βασιλείου. Το βραβείο Stirling απονέμεται από το Βασιλικό Ινστιτούτο Βρετανών Αρχιτεκτόνων (RIBA) στο καλύτερο νέο κτίριο της χώρας, αλλά φέτος πηγαίνει σε ολόκληρο το δίκτυο 62 μιλίων και στους 10 νέους σταθμούς του έργου. Οι κριτές επαίνεσαν «την κομψότητα των αρχιτεκτονικών στοιχείων», μέσα στην οποία «το τυπικό χάος των μετακινήσεων μετατρέπεται σε μια αβίαστη εμπειρία». Αυτή είναι μια άποψη που δεν τη συμμερίζονται όλοι οι επιβάτες, ορισμένοι από τους οποίους ήδη έχουν διαμαρτυρηθεί για καθυστερήσεις και συνωστισμό, ενώ κάποιοι είπαν στο BBC London ότι τραυματίστηκαν στον σταθμό Ealing Broadway επειδή το κενό μεταξύ της αποβάθρας και των συρμών είναι πολύ μεγάλο.

THIS JUST IN: The 2024 RIBA Stirling Prize was awarded to London’s new Elizabeth Line project by Grimshaw, Maynard, Equation, and AtkinsRéalis, honoring the UK’s best new architecture. @RIBA #StirlingPrize 📸 Hufton + Crowhttps://t.co/bjuiVUORHl pic.twitter.com/898u19hv7g — Archinect (@archinect) October 16, 2024

Η γραμμή, η οποία εκτείνεται από τα ανατολικά προς τα δυτικά μέσω του κεντρικού Λονδίνου, άνοιξε το 2022 και μεταφέρει περισσότερους από 700.000 επιβάτες κάθε μέρα. Νέοι σταθμοί κατασκευάστηκαν στις περιοχές Paddington, Bond Street, Tottenham Court Road, Liverpool Street και Canary Wharf. «Πρόκειται για ένα εξαιρετικά περίπλοκο αρχιτεκτονικό επίτευγμα με κομψή απλότητα», ανέφερε η επιτροπή του RIBA, με τον πρόεδρό της, Muyiwa Oki, να δηλώνει: «Η γραμμή Elizabeth είναι ένας θρίαμβος αρχιτεκτονικής συνεργασίας, που προσφέρει μια άψογη, αποτελεσματική, όμορφα χορογραφημένη λύση στις μεταφορές εντός της πόλης, μέσω της οποίας χιλιάδες επιβάτες πλοηγούνται καθημερινά με ευκολία. Η κατάβαση στο κολοσσιαίο δίκτυο των σηράγγων είναι σαν να μπαίνεις σε μια πύλη για το μέλλον, όπου το τυπικό χάος των μετακινήσεων μετατρέπεται σε μια αβίαστη εμπειρία».

The Elizabeth Line has won the prestigious RIBA Stirling Prize for architecture 🎉 Not only has the Elizabeth line transformed how millions of Londoners & visitors get across our city, but it shows us how beautiful & passenger-friendly major new infrastructure projects can be 💜 pic.twitter.com/WzUUa0tLRw — Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) October 20, 2024

Πρόσθεσε ότι είναι «αρχιτεκτονική της ψηφιακής εποχής», η οποία «χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής για να δημιουργήσει διακριτικά χωρικά χαρακτηριστικά και εμπειρίες» και «αποτελεί ένα τολμηρό νέο πρότυπο για τις αστικές υποδομές». Η γραμμή Elizabeth ήταν παλαιότερα γνωστή ως Crossrail, πριν μετονομαστεί από τη βασίλισσα Ελισάβετ II. Σχεδιάστηκε από μια ομάδα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και σχεδιαστών, συμπεριλαμβανομένων των Grimshaw, Maynard, Equation και AtkinsRéalis.

Ο Neill McClements, συνεργάτης στο Grimshaw, δήλωσε: «Η γραμμή Elizabeth είναι ένα κομμάτι υποδομής που έχει μεταμορφώσει όχι μόνο το δίκτυο μεταφορών του Λονδίνου αλλά και τη ζωή πολλών ανθρώπων, αναδεικνύοντας τον ρόλο που παίζει ο σχεδιασμός στην καλύτερη ποιότητα της καθημερινότητάς μας». Το βραβείο έρχεται σχεδόν έναν χρόνο αφότου ο δήμαρχος του Λονδίνου Sadiq Khan είπε ότι η γραμμή Elizabeth «δεν πληροί τα σταθερά υψηλά πρότυπα» που περίμεναν οι Λονδρέζοι. Οι προηγούμενοι νικητές του βραβείου Stirling είχαν σχεδιάσει τις κοινωνικές δημοτικές κατοικίες Goldsmith Street στο Νόργουιτς και τη Νέα Βιβλιοθήκη στο Magdalene College του Κέμπριτζ.

The Elizabeth line has won the 2024 @RIBA #StirlingPrize for its incredible architecture! 🚆🏆 From its sleek, spacious tunnels to its streamlined design, it’s changing the game for travel in London. Next time you step on board, you’re riding award-winning infrastructure! 🙌 pic.twitter.com/rlsBzfX9K9 — TfL (@TfL) October 17, 2024

Με πληροφορίες από BBC