Ναβάχο Ινδιάνοι: Πέθανε ένας από τους τελευταίους της φυλής

Ένας από τους τελευταίους επιζώντες Ναβάχο «κωδικογράφους» που βοήθησαν τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους να κερδίσουν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο John Kinsel Sr, πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 107 ετών. Με τον θάνατό του, απομένουν μόνο δύο ζωντανοί Ναβάχο κωδικογράφοι, οι Thomas Begay και Peter MacDonald, επίσης πρώην πεζοναύτες των ΗΠΑ, στα 90 τους χρόνια. Ο Kinsel, κάτοικος του Lukachukai στην Αριζόνα, ήταν ένας από τους περίπου 400 Ναβάχο που χρησιμοποίησαν τη μητρική τους γλώσσα, Dine, για να δημιουργήσουν έναν κώδικα που επέτρεψε στον αμερικανικό στρατό να επικοινωνεί με ασφάλεια κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο κώδικας αυτός δεν παραβιάστηκε ποτέ από τους εχθρούς των ΗΠΑ. Ο Kinsel κατατάχθηκε στους πεζοναύτες το 1942 και υπηρέτησε στην τρίτη μεραρχία κατά τη μάχη της Ίβο Τζίμα εναντίον της Ιαπωνίας. Ο κώδικας που βοήθησε να αναπτυχθεί ήταν καθοριστικός για την επιτυχία των αμερικανικών επιχειρήσεων σε μάχες όπως η Ίβο Τζίμα, το Γκουανταλκανάλ και η Οκινάουα.

#RIP John Kinsel Sr. who passed away on Saturday at the age of 107. Kinsel was one of the last of the USMC’s Navajo Code Talkers who used the Diné language to develop an unbreakable code. He enlisted in 1942 and served with the 3rd Marine Division during the Battle of Iwo Jima. pic.twitter.com/djd8zdOVrC

— U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) October 20, 2024