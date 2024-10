Grey’s Anatomy σεναριογράφος: Πώς προσποιήθηκε ότι είχε καρκίνο των οστών

Ψυχοπαθολογική ψεύτρα. Μόνο αυτός ο χαρακτηρισμός ταιριάζει στην πρωταγωνίστρια μιας απίστευτης κι όμως αληθινής ιστορίας που φέρνει στο φως η νέα σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, με τίτλο “Anatomy of Lies”. Η σειρά αποκαλύπτει τα ψέματα της σεναριογράφου της πολύ δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς “Grey’s Anatomy”, Ελίζαμπεθ Φιντς. Το ιατρικό μελόδραμα, η μακροβιότερη σειρά του ABC η οποία εξακολουθεί να προβάλλεται, ξεδιπλώνεται σε 21 κύκλους και 433 επεισόδια στα περισσότερα από τα οποία πρωταγωνίστησαν, μεταξύ άλλων, οι Πάτρικ Ντέμπσι, Σάντρα Ο και Έλεν Πομπέο. Η σειρά άρχισε να μεταδίδεται το 2005 και στα επόμενα χρόνια, συντελεστές της μεγάλης αμερικανικής επιτυχίας που προβλήθηκε κυριολεκτικά σε όλο τον πλανήτη, έχουν τιμηθεί με Χρυσές Σφαίρες και Έμμυ. Εκτός από τους λαμπερούς πρωταγωνιστές όμως, τα φώτα της δημοσιότητας τραβούσε πολύ συχνά μία από τις παραγωγούς και βασικούς σεναριογράφους της σειράς από το 2014 έως το 2022, η Ελίζαμπεθ Φιντς.

Με άρθρα γνώμης που είχε υπογράψει σε τεράστιας κυκλοφορίας περιοδικά όπως το Elle και Hollywood Reporter, συνεντεύξεις και δηλώσεις της, η Φιντς μιλούσε ανοιχτά για τον προσωπικό της Γολγοθά που πλέον αποκαλύπτεται ότι ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Τι ισχυριζόταν; Ότι είχε προσβληθεί από σπάνιας και πολύ επιθετικής μορφής καρκίνο των οστών, το χονδροσάρκωμα. Η Φιντς ζούσε μέσα στο ψέμα της, μέσα στις ιστορίες που είχε κατασκευάσει όχι για τους ηθοποιούς των παραγωγών που συμμετείχε αλλά για την ίδια. Άλλωστε, το Grey’s Anatomy δεν είναι η μοναδική πολύ γνωστή σειρά για την οποία έχει εργαστεί. Η Φιντς ήταν βασική σεναριογράφος και στις σειρές “The Vampire Diaries” και “True Blood”. Με το μεγάλο ψέμα του καρκίνου όμως, κατάφερε να ενταχθεί στην ομάδα του Grey’s Anatomy. Πώς; Όταν το 2014 έγραψε το άρθρο της που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Elle για το πώς είναι να παλεύει κανείς με το χονδροσάρκωμα, προκάλσε τεράστια συγκίνηση στο Χόλιγουντ. Τόσο μεγάλη που η διάσημη παραγωγός της σειράς, Σόντα Ράιμς την προσέλαβε.

Σε κάποιο επεσόδιο, η Φιντς έκανε κι ένα μικρό πέρασμα ως νοσηλευτικό προσωπικό. Εργαζόμενη πλέον για τη σειρά, προσποιούνταν ότι έκανε χημειοθεραπείας, έλεγε με τρόπο απόλυτα πειστικό ότι είχε τα πιο βαριά συμπτώματα, είχε ξυρίσει το κεφάλι της για να δείχνει ότι τα μαλλιά της είχαν πέσει από τις θεραπείες, ενώ για να μην υπάρχει αμφιβολία για την κατάστασή της, ενώ ήταν στα γυρίσματα της σειράς, πήγαινε στην τουαλέτα κι έκανε εμετούς και έλεγε ότι υπέφερε από ναυτία. Λόγω της κατάστασής της, κάποια στιγμή οι παραγωγοί της σειράς σκέφτηκαν να λύσουν τη συνεργασία μαζί της. Ωστόσο, στελέχη του τηλεοπτικού δικτύου τους είπαν ότι “δεν μπορείτε να απολύσετε τη Φιντς. Η Φιντς έχει καρκίνο. Πρέπει να παραμείνει στη σειρά”. Εκτός από την “υγεία” της, η Φιντς θεωρούνταν ότι είχε, από πρώτο χέρι, βιωματικές γνώσεις για τον καρκίνο και έτσι έγινε “ειδική” στο θέμα που για τη σειρά είχε μεγάλη σημασία.

The three-episode series tells the story of a former ‘Grey’s Anatomy’ writer who got caught in a web of lies.https://t.co/3EqwbEdJN2

— Them (@them) October 17, 2024