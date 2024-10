Χάκαραν σκούπες ρομπότ: Ο συσκευές κυνηγούσαν κατοικίδια και εξέπεμπαν ρατσιστικά σχόλια

Οι χάκερς στην Αμερική ξεπέρασαν τα όρια της φαντασίας, «εισβάλλοντας» σε σπίτια πολιτών, αυτή τη φορά, μέσα από τις ηλεκτρικές σκούπες-ρομπότ. Το τελευταίο διάστημα έγιναν πολλές καταγγελίες για ρομποτικές ηλεκτρικές σκούπες σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ που παραβιάστηκαν εξ αποστάσεως, με τους επιτιθέμενους να χρησιμοποιούν τα ηχεία της συσκευής, μέχρι και για να μεταδώσουν ρατσιστικές προσβολές προς τους ιδιοκτήτες. Ο δικηγόρος, Daniel Swenson, από τη Μινεσότα παρατήρησε ότι η σκούπα του εξέπεμπε παράξενους ήχους που έμοιαζαν με παραποιημένα σήματα, καθώς παρακολουθούσε τηλεόραση.

Μέσω εφαρμογής, ανακάλυψε ότι κάποιος τρίτος είχε πρόσβαση στην κάμερα και ήλεγχε το ρομπότ, εξ αποστάσεως. Αρχικά, νόμιζε ότι επρόκειτο για δυσλειτουργία της συσκευής και επανέφερε τον κωδικό πρόσβασης, κάνοντας επανεκκίνηση της ηλεκτρικής σκούπας. Το ρομπότ άρχισε όμως να κινείται ξανά, με το ηχείο του να εκπέμπει δυνατά ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς μπροστά στον γιο του Swenson. Ο Swenson υποψιάστηκε ότι ο χάκερ ήταν ένα νεαρό άτομο, πιθανότατα έφηβος, που προκαλούσε την αναστάτωση για να παρενοχλήσει τις οικογένειες. Μετά το δεύτερο περιστατικό, απενεργοποίησε οριστικά το ρομπότ.

Η περίπτωση του Swenson ακολουθεί μια σειρά πολυάριθμων παρόμοιων περιστατικών στις ΗΠΑ. Πολλοί αγοραστές έχουν αναφέρει περιστατικά hacking που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ημερών το ένα από το άλλο. Την ίδια ημέρα που παραβιάστηκε η συσκευή του Swenson, μια άλλη σκούπα-ρομπότ αποσυντονίστηκε, κυνηγώντας τον σκύλο του ιδιοκτήτη του γύρω από ένα σπίτι στο Λος Άντζελες. Το ρομπότ ελεγχόταν εξ αποστάσεως, με υβριστικά σχόλια να μεταδίδονται από τα ηχεία του. Ο συνολικός αριθμός των παραβιασμένων συσκευών της κινεζικής εταιρείας, στην οποία ανήκουν, παραμένει ασαφής. Τα προβλήματα ξεκίνησαν πριν μήνες, όταν ειδικοί προσπάθησαν να ειδοποιήσουν την εταιρεία για «σοβαρά ζητήματα ασφαλείας» στις ρομποτικές ηλεκτρικές σκούπες της και την εφαρμογή, από την οποία ρυθμίζονται.

Robot vacuums across major US cities hacked to shout racial slurs.

