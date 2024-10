Γάζα πόλεμος: Ισοπέδωσε συγκρότημα κατοικιών το Ισραήλ

Σε τουλάχιστον 87 ανέρχονται οι νεκροί και 40 έχουν τραυματιστεί στη Μπέιτ Λαχία, στη βόρεια Γάζα, μετά τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας που έπληξαν ένα συγκρότημα κατοικιών. Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην περιοχή συνεχίζονται και σήμερα, με τις ομάδες πολιτικής προστασίας να προσπαθούν να βγάλουν τους ανθρώπους κάτω από τα χαλάσματα, είτε με γυμνά χέρια είτε με ελάχιστο εξοπλισμό.

An Israeli airstrike that hit several houses and a multi-storey residential building in the northern Gaza town of Beit Lahiya has killed at least 73 people, according to medics and Hamas-run media outlets.https://t.co/513JGP0Aud pic.twitter.com/GQv6cyJlRn

