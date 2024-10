Γάζα: Τουλάχιστον 11 νεκροί από νέο πλήγμα – Το υπουργείο Υγείας κατηγορεί το Ισραήλ ότι «χτύπησε» νοσοκομείο

Περίπου 11 σκοτώθηκαν στη Γάζα από το νεότερο ισραηλινό πλήγμα, εναντίον κατοικίας στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Μαγάζι στο κέντρο. Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, που μετέφερε την πληροφορίας, επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αγνοούμενοι κάτω από τα συντρίμμια, με αποτέλεσμα ο αριθμός των νεκρών, να παρουσιάσει αύξηση. Την ίδια ώρα οι υγειονομικές αρχές της Γάζας κατηγόρησαν σήμερα τον ισραηλινό στρατό ότι περικύκλωσε και βομβάρδισε το ινδονησιακό νοσοκομείο στην Μπέιτ Λαχία, στο βόρειο τμήμα του θύλακα, τραυματίζοντας περισσότερους από 40 ανθρώπους. «Τα ισραηλινά άρματα μάχης περικύκλωσαν πλήρως το νοσοκομείο, έκοψαν την ηλεκτροδότηση και άνοιξαν πυρ με οβίδες με στόχο τον δεύτερο και τον τρίτο όροφο», δήλωσε ο διευθυντής του ιδρύματος Μαρουάν Σουλτάν.

«Αυτό δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για το ιατρικό προσωπικό και τους ασθενείς», υπογράμμισε. Σε ανακοίνωση, το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς ανέφερε πως τα πλήγματα είχαν στόχο τους επάνω ορόφους του νοσοκομείου και πως «περισσότεροι από 40 ασθενείς» τραυματίσθηκαν, καθώς και ιατρικό προσωπικό. Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε στις 6 Οκτωβρίου νέα επίθεση εναντίον της πόλης Τζαμπάλια, η οποία βρίσκεται δίπλα στο ινδονησιακό νοσοκομείο, αναφέροντας πως στοχοθετεί μαχητές της Χαμάς που ανασυντάσσονται. Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας είχε ανακοινώσει στη διάρκεια της περασμένης νύκτας το θάνατο 33 ανθρώπων από ισραηλινό πλήγμα στον καταυλισμό προσφύγων της Τζαμπάλια.

Israeli forces are targeting hospitals in northern Gaza, while they continue the stifling siege on Jabalia and deadly attacks across the besieged enclave.

