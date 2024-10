Παλαιστίνιος ρίχνει το ΙΧ του πάνω σε ισραηλινό στρατιωτικό όχημα

Ένας Παλαιστίνιος έπεσε το πρωί του Σαββάτου με το αυτοκίνητό του πάνω στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας που βρίσκονται στην είσοδο του οικισμού Όφρα στη βόρεια Δυτική Όχθη, σε ένα περιστατικό που χαρακτηρίστηκε «απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης» από τους Ισραηλινούς. Οι IDF λένε ότι κανένας στρατιώτης δεν τραυματίστηκε στην απόπειρα επίθεσης και ότι το περιστατικό ερευνάται. Ο οδηγός σκοτώθηκε κατά τη σύγκρουση.

WATCH: A short while ago, a Palestinian terrorist attempted to carry out a terror attack by accelerating toward an IDF vehicle at the entrance of the Ofra community in the West Bank

The terrorist was neutralized

No IDF injuries were reported#Israel pic.twitter.com/IsLhGGwDes

