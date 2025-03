Δασμοί Τραμπ στην Ευρώπη: “Εκρηκτική” επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν – Φίτσο

Σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο ισχυρίστηκε ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον προσέβαλε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, φτάνοντας μάλιστα – όπως είπε – στο σημείο να τον αποκαλέσει «ηλίθιο». Όπως δήλωσε ο Σλοβάκος ηγέτης τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους τέθηκαν δύο ζητήματα, με επίκεντρο τους επικείμενους δασμούς των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 2 Απριλίου, στο πλαίσιο των εξαγγελιών Τραμπ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόεδρος της Κομισιόν τον επέκρινε έντονα για την επιλογή του να συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ. «Ρόμπερτ, τι έκανες; Γιατί ακριβώς διαπραγματεύτηκες με τον Τραμπ; Τα έχεις εντελώς χαμένα;», φέρεται να του είπε η φον ντερ Λάιεν. Ο Φίτσο συμπλήρωσε ότι η πρόεδρος της Επιτροπής τον «μείωνε για μισή ώρα» και φέρεται να του είπε ότι είναι «εντελώς βλάκας». Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας εξέφρασε επιπλέον την ενόχλησή του για τη διαφοροποίηση, όπως υποστήριξε, μεταξύ των ευρωπαίων ηγετών, αναφερόμενος στον Εμανουέλ Μακρόν: «Ο Μακρόν μπορεί να είναι στην Ουάσινγκτον με τον Τραμπ και θεωρείται εντάξει, αλλά εγώ είμαι ο κακός;», αναρωτήθηκε. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η Ευρώπη ενδέχεται να βρεθεί προ εκπλήξεως με την εφαρμογή των δασμών από την πλευρά των ΗΠΑ, τονίζοντας πως «ακόμη δεν ξέρουμε πόσο μεγάλη θα είναι η έκπληξη».

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός επιχείρησε να υποβαθμίσει το περιστατικό, δηλώνοντας πως το επεισόδιο με τη φον ντερ Λάιεν ήταν «ένα αστείο», το οποίο απλώς «δεν κατάλαβαν όλοι». Προς το παρόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για τους ισχυρισμούς Φίτσο.

President of the European Commission Ursula von der Leyen called me and spent half an hour calling me an idiot — Slovak PM Fico pic.twitter.com/tr3xuU4mrJ

— KyivPost (@KyivPost) March 31, 2025