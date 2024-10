Νετανιάχου σπίτι: «Συνεχίζουμε ως τη νίκη», λέει μετά την απόπειρα επίθεσης

Απτόητος εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά την απόπειρα επίθεσης της Χεζμπολάχ στην ιδιωτική του κατοικία στην Καισάρεια.

«Τίποτε δεν θα μας αποθαρρύνει. Συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη», διεμήνυσε ο Νετανιάχου σε μήνυμα που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες ώρες αφότου drone της Χεζμπολάχ – ένα από τα τρία που εκτόξευσε η υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτική ισλαμιστική οργάνωση του Λιβάνου κατά της πόλης του κεντρικού Ισραήλ-, έπεσε σε «δομή», όπου βρίσκεται και η κατοικία του Ισραηλινού πρωθυπουργού, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

🚨BREAKING: HEZBOLLAH DRONES STRIKE NETANYAHU’S PRIVATE RESIDENCE IN BOLD ASSAULT

Hezbollah UAV reportedly struck what’s believed to be Benjamin Netanyahu’s private home in Caesarea, according to Saudi TV channel “Al-Hadath.”

