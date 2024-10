Θάνατος Μπάλντοκ: «Τι εννοείς, πνίγηκε; Τι λες;»

Ο θάνατος του Τζορτζ Μπάλντοκ βύθισε στο πένθος την οικογένεια του αλλά και τους φίλους του ποδοσφαίρου. «Ο τραγικός θάνατος του Τζορτζ Μπάλντοκ στην Ελλάδα: Απώλεια και σύγχυση μετά από “μία από τις πιο σκοτεινές μέρες”». Είναι ο τίτλος μεγάλου αφιερώματος 4412 λέξεων της ιστοσελίδας «The Athletic»-το οποίο φιλοξενούν και οι Times της Νέας Υόρκης- για τον Τζορτζ Μπάλντοκ. Γίνεται αναφορά-περιγραφή όλων όσων έγιναν τη νύχτα της 9ης Οκτωβρίου και τις ημέρες που ακολούθησαν, φιλοξενούνται δηλώσεις αλλά και συνεντεύξεις του Χόρντουρ Μάγκνουσον και του Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, τους δύο-όπως αναφέρεται- καλύτερους φίλους του αδικοχαμένου αμυντικού του Παναθηναϊκού στην Αθήνα. «Ο Μπάλντοκ τα πήγαινε καλά με όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά ήταν κοντά σε πέντε ή έξι συμπαίκτες περισσότερο. Ο Πάλμερ-Μπράουν, ο οποίος περνούσε χρόνο στο διαμέρισμα στη Γλυφάδα, παίζοντας τον Uno με τον Μπαλντοκ και την αρραβωνιαστικιά του και συναντώντας τη μέλλουσα πεθερά του, ήταν ένας από αυτούς τους παίκτες και ο Ισλανδός διεθνής Χόρντουρ Μάγκνουσον ήταν άλλος», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Την ημέρα που ενσωματώθηκε στην προετοιμασία μας στην Αυστρία, κάθισε δίπλα μου στο μεσημεριανό τραπέζι και ένιωσα απλώς την αγγλική του ενέργεια», λέει ο Πάλμερ-Μπράουν.

“That was one of the darkest days of my life going in there & seeing everyone.”@stujames75 in Greece speaks to team-mates, colleagues & friends of George Baldock as they struggle to come to terms with his death.

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 19, 2024