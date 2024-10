Ρονάλντο γιος: Τον… ξεθεώνει στη γυμναστική

Τα βήματα του πατέρα του θέλει να ακολουθήσει ο μεγαλύτερος γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον διάσημο πατέρα του να τον ξεθεώνει στη γυμναστική. Ο Πορτογάλος θρύλος του ποδοσφαίρου συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη δύση της συγκλονιστικής καριέρα του στη Σαουδική Αραβία, όπου έχει μετακομίσει με τη σύντροφό του Χεορχίνα Ροντρίγκεζ και τα παιδιά του. Υπενθυμίζεται πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πατέρας 5 παιδιών, με τον Κριστιάνο τζούνιορ να είναι ο μεγαλύτερος. Ήρθε στον κόσμο μέσω παρένθετης μητέρας, με τον ποδοσφαιριστή να τον μεγαλώνει τα πρώτα χρόνια μόνος του.

Ο Κριστιάνο τζούνιορ φιλοδοξεί να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του και να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Επί του παρόντος παίζει στην ακαδημία της Αλ Νασρ και προπονείται με τον πατέρα του στο ιδιωτικό τους γυμναστήριο. Ένα βίντεο που έχει γίνει viral δείχνει το ζευγάρι πατέρας – γιος να κάθονται μαζί σε μια τραπεζαρία, να τρώνε πρωινό και να συζητούν τι ώρα ξύπνησε ο Κριστιάνο τζούνιορ, με τον μικρό να λέει πως θέλει να ξαναπάει για ύπνο. Ο 39χρονος ποδοσφαιριστής όμως δεν είναι και τόσο ενθουσιασμένος με την ιδέα και του λέει πως θα κάνουν μαζί γυμναστική, δηλώνοντας: «Μύες, πέντε ασκήσεις, χαλί, πέντε ασκήσεις, χαλί. Για μία ώρα θα κάνω το ίδιο με σένα. Θα υπάρχουν τρεις επαναλήψεις των δύο λεπτών, δηλαδή συνολικά έξι. Εσύ θα κάνεις από τη μία πλευρά κι εγώ από την άλλη. Θα το κάνουμε ταυτόχρονα». Στη συνέχεια, πατέρας – γιος πηγαίνουν στο γυμναστήριο, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να δίνει οδηγίες στον γιο του για το πώς θα κάνει τις ασκήσεις.

