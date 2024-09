Ρονάλντο νόμισμα: Μια κίνηση μεγάλου θαυμασμού από την Πορτογαλία

Tο δικό του νόμισμα στην Πορτογαλία απέκτησε ο άσσος του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού, εκτός άλλων έγινε άγαλμα και έδωσε το όνομα του σε αεροδρόμιο. Το νόμισμα θα είναι συλλεκτικό, θα κυκλοφορήσει στην Πορτογαλία, και θα κοστίζει 7 ευρώ (όπως το νούμερο στην φανέλα του Πορτογάλου σταρ). Το αναμνηστικό νόμισμα γιορτάζει την ιδιότητά του ως έναν από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία και αποτίει φόρο τιμής στα αξιοσημείωτα επιτεύγματά του. Ο Ρονάλντο είναι κάτοχος του ρεκόρ κόσμου διεθνών συμμετοχών και τερμάτων, ενώ ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έσπασε ακόμη ένα μυθικό ρεκόρ αφού έσπασε το φράγμα των 900 γκολ.

👕✨ Al Nassr celebrated Cristiano’s record with special shirt for his 900th career goal!

…meanwhile, Ronaldo made it already 901 goals. 🇵🇹 pic.twitter.com/iNbU5ykDh8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 13, 2024