Επίθεση Χεζμπολάχ στο Ισραήλ: Oι στρατιώτες γλιστρούσαν από τα αίματα, μαρτυρία σοκ

Ο πατέρας του τραυματισμένου στρατιώτη αφηγείται την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεζμπολάχ σε στρατιωτική βάση στο Ισραήλ, όπως τα άκουσε από τον γιο του. «Ο γιος μου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Beilinson», εξήγησε ο πατέρας του στρατιώτη που ήταν παρών και από τύχη γλίτωσε τη ζωή του στην αιματηρή επίθεση. «Έχει σχετικά ελαφρά τραύματα, με θραύσματα στο πρόσωπό του και έχει χάσει την ακοή του από το ένα αυτί», είπε ο πατέρας στην Jerusalem Post. Ο Σούκι είναι πατέρας ενός από τους στρατιώτες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεζμπολάχ το βράδυ της Κυριακής σε στρατιωτική βάση της Ταξιαρχίας Γκολάνι, κοντά στην Μπινγιαμίνανα. Σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα στο Maariv αφηγήθηκε την περιγραφή του γιου του για το γεγονός.

Η επίθεση της Χεζμπολάχ σκότωσε τέσσερις στρατιώτες και τραυμάτισε σοβαρά άλλους επτά, με πάνω από 60 τραυματίες, σε μια επίθεση που η λιβανέζικη οργάνωση ισχυρίστηκε ότι είχε στόχο τη βάση της Ταξιαρχίας Γκολάνι των IDF στην περιοχή. «Ο γιος μου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Beilinson», εξήγησε ο Σούκι. «Έκαναν αξονική τομογραφία και θα πάρουμε τα αποτελέσματα σήμερα. Ανησυχώ βαθύτατα για τους σοβαρά τραυματίες και, φυσικά, σκέφτομαι εκείνους που σκοτώθηκαν. Ήταν εκπαιδευόμενοί του στη μονάδα. Είναι δύσκολο, αλλά οι στρατιώτες είναι δυνατοί».

«Έλαβα ένα μήνυμα από τον γιο μου, το οποίο έλεγε: “Ένα UAV (μη επανδρωμένο αεροσκάφος) έπεσε στη βάση, αλλά είμαι απολύτως καλά”. Είναι διοικητής ομάδας νεοσυλλέκτων», πρόσθεσε ο πατέρας του στρατιώτη. «Έγινε μάρτυρας μιας σκηνής που θύμιζε τρομοκρατική επίθεση – έτσι το περιέγραψε. Βγήκε αμέσως έξω και με ενημέρωσε ότι τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο. Στην αρχή ανέφεραν το νοσοκομείο Ραμπάμ, αλλά αργότερα είπε ότι τον μετέφεραν με ελικόπτερο στο Μπίλινσον», τόνισε ο πατέρας.

