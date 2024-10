Σκύλος – Τυφώνας Μίλτον: Εγκατάλειψαν το ζώο δεμένο σε σύρματα οικοπέδου

Αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο, στο οποίο ένας σκύλος φαίνεται να είναι δεμένος και εγκαταλελειμμένος σε στύλο στα σύρματα οικοπέδου σε περιοχή μεγάλης επικινδυνότητας της Φλόριντα και ενώ αναμενόταν το σαρωτικό χτύπημα του τυφώνα Μίλτον. Ο σκύλος έπεσε στην αντίληψη της υπηρεσίας τροχαίας Florida Highway Patrol που κάνει περιπολίες στους αυτοκινητόδρομους της πολιτείας. Τη στιγμή που τον πλησίασαν, το χωράφι στο οποίο ήταν δεμένος είχε αρχίσει να πλημμυρίζει και η στάθμη να ανεβαίνει καλύπτοντας σχεδόν πλήρως τα πόδια του. Χάρη όμως στην αγάπη τους, το έσωσαν.

Την ανάρτηση κοινοποίησε ο κυβερνήτης της πολιτείας της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, τονίζοντας ότι είναι “άσπλαχνο να αφήνεται ένα σκυλί δεμένο εν μέσω μιας καταιγίδας”. Και πρόσθεσε ότι “η πολιτεία της Φλόριντα θα ασκήσει διώξεις σε οποιονδήποτε κακομεταχειρίζεται ζώα”.

FHP Troopers rescued a dog left tied to a pole on I-75 near Bruce B Downs Blvd this morning. Do NOT do this to your pets please… pic.twitter.com/8cZJOfkJL2

— FHP Tampa (@FHPTampa) October 9, 2024