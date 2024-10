Μίλτον Φλόριντα καταστροφές: Πάνω από 130 ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν τα πάντα

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε θάλασσα σε περιοχές της Φλόριντα μετά το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον, που μετρά μέχρι στιγμής πάνω από 15 νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων μπορεί να αυξηθεί, καθώς τα σωστικά συνεργεία περνούν από πλημμυρισμένες περιοχές και συντρίμμια. Άμεσο πλήγμα του τυφώνα Μίλτον γλίτωσε χθες η περιοχή του κόλπου της Τάμπα, όπου ζουν πάνω από 3,3 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Αλεχάντρο Μαγιόρκας,το μπαράζ ανεμοστρόβιλων, αποδεικνύεται πιο φονικό.

Τυφώνας Μίλτον: Απετράπησαν τα χειρότερα

Ο τυφώνας Μίλτον ήταν μια σημαντική καταιγίδα αλλά όχι «το χειρότερο σενάριο που αναμέναμε», δήλωσε ο κυβερνήτης της Φλόριντα, προειδοποιώντας ότι η στάθμη των υδάτων θα συνεχίσει να ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες.

Drone video captures devastation from Hurricane Milton in Grove City and Manasota Key, Florida. pic.twitter.com/Wu8i1FlaOF — AccuWeather (@accuweather) October 10, 2024

Ο τυφώνας Μίλτον, μέσα σε δέκα ώρες, από την «κόκκινη» κατηγορία 5 εξασθένησε σε καταιγίδα κατηγορίας 1, με μέγιστη ταχύτητα ανέμου από 205 σε 145 χιλιόμετρα την ώρα. Μεγάλες ζημιές σημειώθηκαν στη δυτική και κεντρική Φλόριντα, ενώ η κομητεία Σαρασότα και Σιέστα Κι, καθώς και η κοινότητα Πλαντ Σίτι δέχτηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα με ρεκόρ βροχόπτωσης. Οι κάτοικοι αναφέρουν πως δεν έχουν ξαναδεί ανάλογες πλημμύρες στα μέρη τους.

Multiple tornadoes have been spotted in South Florida ahead of Hurricane Milton’s arrival ashore. The National Hurricane Center says Milton was “growing in size” as it approached the coast. It said “life threatening storm surge” and “damaging winds” were both still expected. pic.twitter.com/R6bM3zQugp — The Associated Press (@AP) October 9, 2024

Τυφώνας Μίλτον: Εκατομμύρια σπίτια χωρίς ρεύμα

Περιουσίες καταστράφηκαν, εκατομμύρια νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας θα φανούν και οι υλικές ζημιές και θα αρχίσει το δύσκολο έργο των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων. Ο σερίφης της κομητείας Σέιντ Λούσι εξέπεμψε SOS καθώς στο Φορτ Πίερς που βρίσκεται στην ακτή του Ατλαντικού υπάρχουν δεκάδες ισοπεδωμένα σπίτια και τουλάχιστον πέντε νεκροί από ανεμοστρόβιλους. Η στέγη του περίφημου γηπέδου μπέιζμπολ Tropicana Field παρασύρθηκε από τη μανία των ανέμων. Πάνω από 130 προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλους ήχησαν μέχρι αργά χθες το απόγευμα, κάτι που σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι «έξω από τα συνηθισμένα», καθώς οι τυφώνες παράγουν ανεμοστρόβιλους που συνήθως είναι αδύναμοι.

Severe flooding and damage have made conditions near Hillsborough Ave and Dale Mabry in Tampa unsafe for driving. For your safety and the safety of your loved ones, please stay home. pic.twitter.com/3k5oXLsWSx — HCSO (@HCSOSheriff) October 10, 2024

Ο τυφώνας Μίλτον άφησε πίσω του τρία εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα. Σε 46,5 ώρες, από τροπική καταιγίδα με ανέμους ταχύτητας έγινε τυφώνας ισχύος 205 χιλιομέτρων την ώρα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας ψευδείς τους ισχυρισμούς του, πως η ομοσπονδιακή βοήθεια περιορίζεται στα 750 δολάρια το άτομο, διευκρινίζοντας πως πρόκειται μόνο για καταβολή βασικών εφοδίων όπως φαγητό, πάνες και βρεφικό γάλα. Οι ισχυροί άνεμοι έριξαν επίσης έναν μεγάλο οικοδομικό γερανό στο Σεντ Πέτερσμπουργκ, με το μηχάνημα να συντρίβεται στο έδαφος, σε έναν ερημωμένο δρόμο.