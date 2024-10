Μίλτον – Φλόριντα: Οι σφοδροί άνεμοι «ξήλωσαν» τμήματα της στέγης θολωτού σταδίου

Ο τυφώνας Μίλτον πέρασε με σφοδρότητα από την περιοχή του Κόλπου της Τάμπα το βράδυ της Τετάρτης σχίζοντας τη στέγη του θολωτού σταδίου πολλαπλών χρήσεων Tropicana Field, που βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη της Φλόριντα και είναι η έδρα της αμερικανικής επαγγελματικής ομάδας μπέιζμπολ Τάμπα Μπέι Ρέις. Κομμάτια της στέγης του σταδίου παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό WFTS-TV στην Τάμπα, δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες στο στάδιο. Το ίδιο στάδιο, χρησιμοποιούνταν ως βάση των σωστικών συνεργείων πρώτης ανάγκης που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή για την αντιμετώπιση του Μίλτον.

High winds from Hurricane Milton destroyed part of the roof of Tropicana Field, the home of the Tampa Bay Rays.

Officials said they were in contact with people inside the stadium and they are safe.

