Μίλτον Φλόριντα: Νεκροί, τραυματίες και 2 εκατ. νοικοκυριά στο σκοτάδι

Σαρωτικό είναι το χτύπημα του τυφώνα Μίλτον στον κόλπο της Φλόριντα που άρχισε να εκδηλώνεται από το βράδυ (τοπική ώρα) της Τετάρτης, 09/10. Αν και εξασθενημένος στην Κατηγορία3 (τη στιγμή που χτύπησε) και πλέον 2 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον, ο Μίλτον έδειξε τα δόντια του τρέχοντας με ταχύτητα 205 χλμ/ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC). Το πρώτο σημείο που χτύπησε ήταν το νησάκι Σιέστα Κι, μια φραγματική νησίδα μπροστά από την ακτογραμμή του Κόλπου της Φλόριντα. Η πολιτεία της Φλόριντα έχει ανακοινώσει απώλειες σε έναν πρώτο απολογισμό που είναι άγνωστο πόσο βαρύς θα είναι ενώ πάνω από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι.

Σύμφωνα με το CNN, o σερίφης της κομητείας Σεντ Λούσι της Φλόριντα δήλωσε ότι έχουν υπάρξει “πολλαπλές απώλειες”, χωρίς να είναι σε θέση να πει αριθμό νεκρών. Είπε ότι τα θύματα ήταν στο Spanish Lakes Country Club όπου είχαν πάει για να βρουν καταφύγιο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι μόνο στον κόλπο της Τάμπα έχει πέσει βροχή ύψους 400 χιλιοστών, φαινόμενο που χαρακτηρίζεται ότι συμβαίνει “μία στη χιλιετία”. Περίπου τρεις ώρες μετά το πρώτο χτύπημα, ο τυφώνας Μίλτον συνέχιζε να φέρνει “καταστροφικές βροχές και καταστροφικούς ανέμους στο εσωτερικό σε τμήματα της κεντρικής Φλόριντα”, ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.

Σε εξέλιξη βρίσκονται πλημμύρες στην περιοχή του κόλπου της Τάμπα, όπου η βροχή θα συνεχιστεί για αρκετές ακόμη ώρες. Εν τω μεταξύ, οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις και οι σημαντικοί άνεμοι κινούνται τώρα στην περιοχή του Ορλάντο.

Στο παρακάτω βίντεο, το νοτιότερο σημείο των ΗΠΑ, στο Κι Γουέστ της Φλόριντα, από όπου κάμερα μεταδίδει σε συνεχή ροή το χτύπημα του τυφώνα Μίλτον:

Οι άνεμοι έχουν αυξηθεί στην περιοχή του Ορλάντο τις τελευταίες ώρες και πλέον πνέουν με ταχύτητα 90 χλμ/ώρα. Η καταιγίδα κινείται τα ξημερώμα της Πέμπης, ανατολικά-βορειοανατολικά το κέντρο βρίσκεται 75 μίλια νοτιοδυτικά του Ορλάντο. Καταγιδα πλήττει τη νοτιοδυτική Φλόριντα, ειδικά νότια από το σημείο όπου το κέντρο του Μίλτον έφτασε στην ξηρά. Αυτό περιλαμβάνει τις πόλεις της Βενετίας, του Φορτ Μάγιερς και της Νάπολης. Την ώρα που ξεκινούσε το ξέσπασμα του τυφώνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε απευθυνθεί στους κατοίκους της περιοχής λέγοντας ότι από την Τάμπα μέχρι το Φορτ Μάγιερς ήταν πλέον αργά για να εκκενώσουν και ότι έπρεπε να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, σε ασφαλή καταφύγια σε κέντρα που είχαν προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό καθώς ο Μίλτον είναι “ένας από τους πιο καταστροφικούς κυκλώνες στη Φλόριντα εδώ και έναν αιώνα”.

Intense and dangerous storm surge in #Sarasota. Unbelievable. Some drivers struggling to get out. Live on AccuWeather TV & NOW Streaming @accuweather @AccuRayno @RealJonPorter #FLwx pic.twitter.com/ba7wBmFsIv

— Bill Wadell (@BillWadell) October 10, 2024