«Εβδομάδα Χοντρής Αρκούδας»: Στέφθηκε η νικήτρια

Στέφθηκε αυτή την εβδομάδα η νικήτρια του διαγωνισμού «Εβδομάδα Χοντρής Αρκούδας» (Fat Bear Week) στην Αλάσκα των ΗΠΑ. Πρόκειται για μια καφετιά αρκούδα με το όνομα 128 Grazer, η οποία κατακτά την πρώτη θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η αρκούδα, έκλεψε τη νίκη από την αρσενική 32 Chunk που είχε σκοτώσει το μικρό της αρκουδάκι. Ο διαγωνισμός, ο οποίος ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία, επιτρέπει στους θεατές να παρακολουθούν ζωντανά τις κάμερες του Εθνικού Πάρκου και Καταφυγίου Katmai της Αλάσκας και να επιλέγουν την καφέ αρκούδα που θέλουν να κερδίσει, την ώρα που τα ζώα τρέφονται «πλουσιοπάροχα» με σολομό για να προετοιμαστούν για τον χειμώνα. Δώδεκα «εκλεκτές» αρκούδες είναι υποψήφιες για τον τίτλο της «Πιο Χοντρής Αρκούδας» και το κοινό επιλέγει την αγαπημένη του ψηφίζοντας διαδικτυακά. Σε μια ανάρτηση στο X, το explore.org, το καταφύγιο που διοργανώνει τον διαγωνισμό, ανέφερε ότι η 128 Grazer ήταν «η πρώτη εργαζόμενη μητέρα που στέφθηκε ποτέ πρωταθλήτρια».

Τον Ιούλιο, δύο από τα μικρά της Grazer παρασύρθηκαν από έναν καταρράκτη, αφού ο Chunk – η πιο κυρίαρχη αρκούδα στο ποτάμι – τους επιτέθηκε, αναφέρει το BBC. Το ένα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του. Οι δύο αρκούδες, ωστόσο, αναμετρήθηκαν κατά έναν τρόπο στον διαγωνισμό της Εβδομάδας Χοντρής Αρκούδας, με την Grazer να βγαίνει τελικά νικήτρια, κερδίζοντας υπερδιπλάσιες ψήφους από τον Chunk, με περισσότερες από 71.000 ψήφους. Η 20χρονη Grazer, μια εξαιρετικά δυνατή μητέρα αρκούδα, διανύει αυτή τη στιγμή την τρίτη της εγκυμοσύνη. «Οι άλλες αρκούδες τη σέβονται για την ατρόμητη φύση της», αναφέρεται στο προφίλ της.

Η Εβδομάδα Χοντρής Αρκούδας φέτος, έζησε ήδη μια τραγωδία, αφού ο διαγωνισμός καθυστέρησε μία ημέρα, αφού μια θηλυκιά αρκούδα σκοτώθηκε από μία άλλη αρσενική

μπροστά στην κάμερα. Η Grazer νίκησε επίσης τον Chunk το 2023, όταν δόθηκαν σχεδόν 1,4 εκατομμύρια ψήφοι από περισσότερες από 100 χώρες.

Gotta ❤️ Fat Bear Week

It’s almost as cool as #bird #Migration https://t.co/4cH2DTjny3

— Kathy Jones (she/her) (@Volunteer4Birds) October 9, 2024