Ντέμης Χασάμπης – Νόμπελ Χημείας 2024: «Ο υπερήρωας της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Ο Ντέμης Χασάμπης, κυπριακής καταγωγής επιστήμονας και ιδρυτής της DeepMind, τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Χημείας 2024 για την πρωτοποριακή συμβολή του στην πρόβλεψη των δομών πρωτεϊνών μέσω του μοντέλου AlphaFold2. Ο Έλον Μασκ παραδέχεται ότι «ο υπερήρωας της Τεχνητής Νοημοσύνης», όπως τον έχει αποκαλέσει χαρακτηριστικά ο «Guardian», είναι ο μόνος εν ζωή επιστήμονας που θαυμάζει ως τον πλέον ειδικό σε ζητήματα Artificial Intelligence (AI) και όλων των σχετικών εξελίξεων σε διαφορετικούς τομείς της επιστήμης. Η αναγνώριση αυτή επισφραγίζει μια μακρά πορεία επιτευγμάτων στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και προμηνύει μια βιογραφία που αναδεικνύει τη σύνθετη προσωπικότητα ενός επιστήμονα που συνδυάζει επιστημονική ευφυΐα και επιχειρηματική διορατικότητα. Η επιτυχία του, ωστόσο, είναι μόνο η αρχή μιας ακόμη πιο συναρπαστικής επιστημονικής διαδρομής.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Chemistry with one half to David Baker “for computational protein design” and the other half jointly to Demis Hassabis and John M. Jumper “for protein structure prediction.” pic.twitter.com/gYrdFFcD4T

Στα 47 του χρόνια, είναι βαθύπλουτος, περιζήτητος σαν ένας παγκόσμιος σούπερ σταρ του ψηφιακού κόσμου, ενώ η καταξίωσή του πλέον αποτυπώνεται και στον τίτλο του σερ. Ο Χασάμπης, άλλωστε, ένας Ελληνοκύπριος με κινεζοσιγκαπουριανά γονίδια, ο οποίος μεγάλωσε στο Λονδίνο, υπήρξε ο συνιδρυτής της εταιρείας DeepMind, την οποία και διευθύνει, παρόλο που αυτή έχει ενσωματωθεί στον όμιλο της Google από το 2014, όταν και εξαγοράστηκε σχεδόν αντί 650 εκατ. δολαρίων. Τουλάχιστον τα 100 από αυτά κατέληξαν στον τραπεζικό λογαριασμό του Ντέμη Χασάμπη, ο οποίος όμως παρέμεινε ως αμειβόμενο στέλεχος στη DeepMind.

Δεν είχε καν κλείσει τα 4 ο Ντέμης, όταν είδε στο σπίτι τους στο Βόρειο Λονδίνο, την κλασική περιοχή με τα χαμηλά σπίτια, τον πατέρα του, έναν Ελληνοκύπριο ερασιτέχνη τραγουδιστή και ιδιοκτήτη καταστήματος παιχνιδιών, να παίζει σκάκι με τον θείο του. Αφού του έδειξαν τις βασικές κινήσεις, το μικρό αγόρι αφοσιώθηκε τόσο πολύ στο παιχνίδι, που μέσα σε δύο βδομάδες κατάφερε να τους βγάλει νοκ άουτ. Από την ηλικία των 4 ετών ο Χασάμπης χαρακτηρίζονταν παιδί-θαύμα στο σκάκι. Ηταν μάλιστα τόσο μικρός, που έβαζαν δύο καρέκλες τη μία πάνω στην άλλη και έναν τηλεφωνικό κατάλογο από πάνω για να μπορεί να παίξει.

Εναν χρόνο αργότερα θα ζητούσε να παίξει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Λονδίνου για παιδιά κάτω των 8 ετών και θα τα κατάφερνε: ήταν μάλιστα τόσο μικρός, που αναγκάζονταν να βάλουν δύο καρέκλες, τη μία πάνω στην άλλη, και έναν τηλεφωνικό κατάλογο από πάνω, για να μπορεί να παίξει. Αλλά τίποτα δεν τον πτοούσε από το να κατακτήσει όλα τα σκακιστικά πρωταθλήματα σε εποχές που η Αγγλία δέσποζε στην παγκόσμια κατάταξη και να τελειοποιήσει τις κινήσεις του. Δεν είχε καν προλάβει να μπει στην εφηβεία όταν ήδη τον χαρακτήριζαν «master chess».

Στα 14 του θεωρούνταν ήδη ο δεύτερoς καλύτερα αμειβόμενος παίκτης σκακιού σε όλο τον κόσμο και έβγαζε τόσα χρήματα από τους διαγωνισμούς, που είχε αγοράσει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, το ZX Spectrum, σε εποχές που οι υπολογιστές ήταν μάλλον άγνωστη χώρα. «Το φοβερό με τους υπολογιστές εκείνων των ημερών ήταν ότι μπορούσες να τους προγραμματίσεις», θα δήλωνε αργότερα σε συνέντευξή του στο «Wire», για να προσθέσει: «Κατάλαβα ενστικτωδώς ότι αυτή ήταν μια μαγική συσκευή με την οποία μπορούσες να απελευθερώσεις τη δημιουργικότητά σου».

Από εκεί λοιπόν ξεκίνησαν όλα κι έτσι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να μεταφερθεί από τον μαγικό κόσμο του σκακιού στην terra incognita της τεχνολογίας και από το μεγάλο του όνειρο να γίνει ο επόμενος Γκάρι Κασπάροφ σε αυτόν του ερευνητή. Το ντροπαλό παιδί με το κάπως ατσούμπαλο σώμα, το τεράστιο χαμόγελο και τα μεγάλα γυαλιά μετατρεπόταν στο απόλυτο παιδί-θαύμα για το οποίο θα συζητούσε όλος ο περίγυρος. Η οικογένειά του αδυνατούσε να εξηγήσει την παράδοξη και πρώιμη αυτή ευφυΐα του και όλοι δεν κατανοούσαν πώς μπορούσε από την εφηβική κιόλας ηλικία να δει ως προφήτης το μέλλον της τεχνολογίας, τις προοπτικές, τις δυσκολίες και τα αδιέξοδά της.

“It’s unbelievably special, it hasn’t really sunk in. It’s the big one really!”

2024 chemistry laureate Demis Hassabis was still overwhelmed by the news when we spoke to him today. In this interview moments after the prize announcement, he talks about his passion for science… pic.twitter.com/h6m38zxyOR

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2024