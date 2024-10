Κυκλώνας Μίλτον Φλόριντα live: «Γράψτε το όνομά σας στο χέρι σας για να σας αναγνωρίσουμε μετά»

Ο απόλυτος τρόμος επικρατεί στη Φλόριντα, καθώς οι αρχές έχουν προχωρήσει σε μια ανατριχιαστική προειδοποίηση προς τους κατοίκους που δεν έχουν ακόμη εγκαταλείψει τις περιοχές που απειλούνται από τον φονικό τυφώνα Μίλτον: να γράψουν το όνομά τους με ανεξίτηλο μαρκαδόρο στο χέρι τους, ώστε να μπορούν να ταυτοποιηθούν σε περίπτωση που εντοπιστεί η σορός τους.

Συγκεκριμένα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η Γενική Εισαγγελέας της Φλόριντα, Άσλεϊ Μούντι, προειδοποίησε ότι όποιος επιλέξει να μείνει στις περιοχές που έχουν δοθεί εντολές εκκένωσης, θα βάλει τη ζωή του σε τεράστιο κίνδυνο. «Πιθανόν να πρέπει να γράψετε το όνομά σας με ανεξίτηλο μαρκαδόρο στο χέρι σας, ώστε να ξέρουν ποιος είστε όταν σας βρουν μετά», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μούντι.

Η προειδοποίηση αυτή έγινε σε μια στιγμή όπου η Φλόριντα δεν έχει προλάβει ακόμα να συνέλθει από την καταστροφή του τυφώνα Έλεν, που έπληξε την περιοχή πριν από μόλις δύο εβδομάδες, αφήνοντας πίσω του δεκάδες θύματα. Η Γενική Εισαγγελέας επεσήμανε ότι ακόμα και τώρα εντοπίζονται σοροί ανθρώπων κατά μήκος της ακτής, οι οποίοι δεν κατάφεραν να επιβιώσουν από το καταστροφικό κύμα καταιγίδας. Ο δήμαρχος του Μπράντεντον της Φλόριντα, Τζιν Μπράουν, καλεί τους κατοίκους να καταφύγουν σε καταφύγιο ώρες πριν από την αναμενόμενη προσγείωση του τυφώνα Μίλτον, καθώς η πόλη βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της προβλεπόμενης διαδρομής του κυκλώνα.

People have been ordered to flee Florida as Hurricane Milton approaches – or see their homes swallowed by the devastating storm surge. https://t.co/SA1zjqbpBd

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γερουσιαστής Ρικ Σκοτ, ο οποίος παρευρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου, υπογραμμίζοντας ότι «κανείς από εμάς εδώ δεν μπορεί να σώσει τη ζωή σας αν εσείς αποφασίσετε να παραμείνετε σε κίνδυνο». Η δραματική οδηγία επαναλήφθηκε και από τον Σερίφη Μπιλ Πράμελ της Κομητείας Σάρλοτ, ο οποίος τόνισε ότι οι κάτοικοι πρέπει να καταλάβουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και να εγκαταλείψουν άμεσα τις επικίνδυνες ζώνες, διαφορετικά οι πιθανότητες να επιβιώσουν είναι ελάχιστες. Η κατάσταση στη Φλόριντα γίνεται όλο και πιο ανησυχητική, με τις αρχές να βρίσκονται σε συναγερμό και να προσπαθούν να πείσουν όσο το δυνατόν περισσότερους κατοίκους να απομακρυνθούν πριν να είναι αργά.

Ο τυφώνας «Μίλτον» εξασθένησε ελαφρώς το πρωί της Τετάρτης, κινούμενος πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού και τώρα πνέει με ανέμους ταχύτητας 249 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων. Η συγκεκριμένη μέτρηση τον φέρνει μόλις 3,2 χιλιόμετρα την ώρα κάτω από το όριο της κατηγορίας 5. Ο «Μίλτον» θα συνεχίσει να χάνει – έστω και λίγο – ισχυ τις επόμενες ώρες, αλλά θα παραμείνει ένας εξαιρετικά μεγάλος τυφώνας κατά την άφιξή του στη Φλόριντα στη διάρκεια της νύχτας.

Σε γράφημά του το NBC καταγράφει τις προβλέψεις των μετεωρολόγων για άνοδο της στάθμης των υδάτων έως και 4,5 μέτρα στην περιοχή της Τάμπα, η οποία αναμένεται να χτυπηθεί περισσότερο από τον Μίλτον. «Ο Milton παραμένει ένας καταστροφικός τυφώνας. Προβλέπεται να φτάσει στις ακτές του Κόλπου της Φλόριντα αργά απόψε ως επικίνδυνος μεγάλος τυφώνας» αναφέρεται σε ενημέρωση από το κέντρο τυφώνων των ΗΠΑ στις 12 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος).

Εκατοντάδες χιλιάδες εκκενώνουν την πολιτεία της Φλόριντα (πληθυσμού 5,9 εκατομμυρίων αυτοκινήτων), η οποία αναμένει έναν πρωτοφανούς αγριότητας -τον χειρότερο των τελευταίων 100 ετών- τυφώνα: οι Αρχές περιμένουν ότι όταν θα φτάσει στην κορύφωσή του, οι άνεμοι θα κινούνται μεταξύ των 280, ενδεχομένως και ως των 350 χλμ/ωρα, το νερό θα ξεπερνά σε ύψος τα 3 μέτρα.

Hurricane Milton is expected to bring a destructive storm surge to Florida’s west coast. @StephanieAbrams uses our FloodFX simulation technology to show you what that could look like ⬇️ pic.twitter.com/rg996zNHy2

— The Weather Channel (@weatherchannel) October 8, 2024