Η κοπέλα με τα κόκκινα Χαμάς: Η ανατριχιαστική περιγραφή της Vlada, που επέζησε από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ ήταν η κοπέλα με το κόκκινο σάλι. Ετρεχε τρομοκρατημένη να ξεφύγει από τους τρομοκράτες που χτύπησαν το φεστιβάλ Nova σφαγιάζοντας νεαρούς που διασκέδαζαν ανέμελοι. Η Vlada Patapov έγινε γνωστή ως η «κοπέλα με τα κόκκινα» αφού οι κάμερες την κατέγραψαν να φεύγει τρομοκρατημένη καθώς ένοπλοι της Χαμάς εισέβαλαν στο μουσικό φεστιβάλ Nova, σφάζοντας περισσότερους από 360 παρευρισκόμενους και παίρνοντας 40 άτομα ως ομήρους. Η μοίρα της παρέμεινε άγνωστη μετά το τρομακτικό στιγμιότυπο. Για εβδομάδες ο κόσμος αναρωτιόταν αν τα κατάφερε – αν ήταν ζωντανή ή νεκρή – μέχρι που εντοπίστηκε και έγινε γνωστή η ιστορία της σε αποκλειστικό δημοσίευμα της βρετανικής Daily Mail. Τώρα, ένα χρόνο μετά, η Ουκρανή, μητέρα ενός παιδιού, άφησε στην άκρη την προσωπική της θλίψη για να μιλήσει για τα γεγονότα που άλλαξαν τη ζωή της για πάντα και τη στοιχειώνουν μέχρι σήμερα.

Μιλώντας στo βρετανικό μέσο ενημέρωσης, η κοπέλα δήλωσε: «Αν είχα μια ευχή, θα ήταν να ήξερα και να μπορούσα να είχα πει σε όλους στο φεστιβάλ μία ώρα πριν από την επίθεση της Χαμάς ότι κάτι θα συνέβαινε, τότε όλοι θα μπορούσαν να είχαν ξεφύγει. Εγώ επέζησα, αλλά άλλοι δεν ήταν τόσο τυχεροί. Το σκέφτομαι αυτό. Βαραίνει το μυαλό μου. Ενα χρόνο μετά, είμαι ακόμα τραυματισμένη ψυχικά από αυτό που συνέβη. ‘Έχω κάνει ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική όπως και πολλοί άλλοι που ήταν εκεί και βρίσκω ότι το να μιλάω με ανθρώπους με βοηθάει να αντιμετωπίσω αυτό που συνέβη εκείνη την ημέρα», τόνισε. «Αλλά μερικές φορές σκέφτομαι ποιος μπορεί να με βοηθήσει όταν όλα αυτά συμβαίνουν ακόμα γύρω μας και ο φόβος είναι ακόμα εδώ και είναι ακόμα αληθινός».

Η 26χρονη Vlada παλεύει με το μετατραυματικό στρες, ενώ αντιμετωπίζει τη συναισθηματική αναταραχή της ενοχής του επιζώντος. Εν τω μεταξύ, η επέτειος της σφαγής και η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην περιοχή που κλιμακώνεται ανεξέλεγκτα έχουν επιτείνει το τραύμα της. Τώρα η Vlada αποκάλυψε ότι το μόνο που μπορούσε να σκεφτεί καθώς εκτυλισσόταν η φρίκη ήταν να μείνει ζωντανή για χάρη της τρίχρονης κόρης της. Είπε: «Όταν θυμάμαι εκείνη την ημέρα πριν από ένα χρόνο, όλα φαίνονται τόσο φρέσκα και το μόνο πράγμα που μπορούσα να σκεφτώ εκείνη τη στιγμή ήταν να μείνω ζωντανή για την κόρη μου Romi και ευχαριστώ γι’ αυτό κάθε μέρα». «Σύντομα θα γίνει τεσσάρων ετών και επί έναν χρόνο ζει τον πόλεμο. Είναι τρομερό για εμάς, αλλά πολλές χώρες δεν φαίνεται να αποδέχονται ή να κατανοούν αυτό που περνάμε». Η Vlada αποφάσισε να πάει στο φεστιβάλ μτην τελευταία στιγμή με τον φίλο της Matan και μια φίλη της που ονομάζεται Mai. Οταν έγινε η επίθεση χάθηκε με τον Matan και είδε φίλους της να τραυματίζονται και να σκοτώνονται από τους πυροβολισμούς, καθώς ένοπλοι έριχναν αδιακρίτως σφαίρες στο πλήθος. Έπρεπε να περάσουν σχεδόν 24 ώρες προτού μπορέσει τελικά να αγκαλιάσει τη Romi, την ηλικίας τότε τριών ετών κόρη της, στην ασφάλεια του σπιτιού της.

Είπε ότι έχει δημιουργήσει στενό δεσμό με εκείνους που βοήθησαν να σωθεί η ζωή της, αλλά σκοπεύει να γιορτάσει την επέτειο ήσυχα στο σπίτι με την οικογένειά της. Η Vlada δήλωσε: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους τρομοκράτες να νικήσουν. Δεν μπορούμε να είμαστε αδύναμοι – πρέπει να παραμείνουμε δυνατοί για το Ισραήλ και για τους ομήρους που βρίσκονται ακόμη στη Γάζα. Αλλά ταυτόχρονα είναι τόσο τρομακτικά εδώ αυτή τη στιγμή για εμάς, έχουμε ρουκέτες από τη Γάζα, ρουκέτες από το Λίβανο και τώρα ρουκέτες από το Ιράν, φαίνεται ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ». Η Vlada δήλωσε: «Δεν έχω μιλήσει πραγματικά για το τι συνέβη σε κανέναν, εξακολουθεί να είναι πολύ οδυνηρό για μένα, έχω μοιραστεί με την οικογένειά μου τη φρίκη εκείνης της ημέρας και εξακολουθώ να ευχαριστώ τον Θεό κάθε πρωί που είμαι ακόμα ζωντανή».

Αφού έφτασαν στο χώρο του φεστιβάλ στο Re’im, η Valda, με τους φίλους της έστησαν τη σκηνή τους και πέρασαν το βράδυ συζητώντας. Ηταν μια ευκαιρία να χαλαρώσουν από μια πολυάσχολη εβδομάδα προετοιμασίας του γάμου τους. Είπε: «Το περίεργο είναι ότι δεν ήθελα να πάω στο φεστιβάλ. Ήταν κάτι της τελευταίας στιγμής …είχα την αίσθηση ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν φύγαμε το απόγευμα της Παρασκευής». «Η Ρόμι ήταν τόσο ήσυχη, συνήθως είναι πάντα θορυβώδης, τρέχει και παίζει με τα παιχνίδια της, αλλά εκείνη τη μέρα ήταν ακίνητη και είμαι σίγουρη ότι τώρα ήξερε ότι κάτι τρομερό θα συνέβαινε». Η Vlada είπε για το φεστιβάλ: «Θυμάμαι ότι η ατμόσφαιρα ήταν πολύ παράξενη, οι άνθρωποι διασκέδαζαν και χόρευαν, αλλά για μένα δεν υπήρχε ενέργεια και δεν χόρευα τόσο πολύ όσο συνήθως όταν πηγαίνω σε αυτά τα φεστιβάλ. Σκέφτηκα τότε ότι ήταν περίεργο να γίνεται ένα φεστιβάλ τόσο κοντά στα σύνορα με τη Γάζα και να έρχονται ρουκέτες κάθε τόσο, αλλά σκέφτηκα ότι οι διοργανωτές πρέπει να πιστεύουν ότι είναι ασφαλές, αλλιώς δεν θα το διοργάνωναν».

