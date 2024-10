Ισραήλ επίθεση σε σταθμό λεωφορείων: Μια νεκρή, 8 τραυματίες

Μια γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο και άλλοι 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σήμερα (6/10) στον Κεντρικό Σταθμό Λεωφορείων της Μπερ Σεβά, στο νότιο Ισραήλ. Η υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom (MDA) επιβεβαίωσε ότι οι διασώστες της παρείχαν ιατρική φροντίδα σε εννέα τραυματίες με διαφορετικά επίπεδα σοβαρότητας. Όπως προαναφέρθηκε, μια γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα μετά την επίθεση. Ένας ακόμη τραυματίας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ τέσσερα άτομα έχουν υποστεί μέτριους τραυματισμούς και τρεις είναι ελαφρά τραυματισμένοι.

Update to the terror attack by the Be’er Sheva Central Bus Station.

MDA EMTs and Paramedics are treating 8 casualties: 1 in moderate to serious condition, 4 in moderate condition and 3 in mild condition. 1 casualty in critical condition is being treated on scene by MDA teams. pic.twitter.com/FQsAFi9jFN

— Magen David Adom (@Mdais) October 6, 2024