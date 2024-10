Χεζμπολάχ – Ισραήλ: Νεκρός και ο διάδοχος του Νασράλα

Νεκρός σύμφωνα με αραβικά ΜΜΕ είναι ο Χασέμ Σαφιεντίν, εξάδελφος του δολοφονηθέντος ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και επικρατέστερος διάδοχός του στην ηγεσία της οργάνωσης μετά τη χθεσινή ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη νότια Βηρυτό. Οι διαρκείς αεροπορικοί βομβαρδισμοί που πραγματοποιεί από χθες το Ισραήλ κατά στόχων στο προπύργιο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου έχουν εμποδίσει τα συνεργεία διάσωσης να ερευνήσουν το σημείο, όπου εκτιμάται ότι σκοτώθηκε ο Σαφιεντίν, όπως δήλωσαν σήμερα στο Reuters τρεις πηγές ασφαλείας του Λιβάνου. Μία από τις ίδιες πηγές, δήλωσε ότι ο Σαφιεντίν αναμένονταν ευρέως ότι θα ήταν ο διάδοχος του δολοφονημένου ηγέτη της οργάνωσης Σαγιέτ Χασάν Νασράλα, ενώ δεν έχει εντοπιστεί μετά από τη χθεσινή αεροπορική επιδρομή.

Ωστόσο, ο σαουδαραβικός όμιλος ΜΜΕ, Al Hadath, μετέδωσε ότι ο προαλειφόμενος για την ηγεσία της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε μαζί με άλλα άτομα στο ισραηλινό πλήγμα στη νότια Βηρυτό την Παρασκευή. Το ίδιο μέσο υποστήριξε ότι το Ισραήλ επιβεβαίωσε την εξόντωσή του, αλλά ισραηλινά ΜΜΕ εκτιμούν ότι μπορεί και να τραυματίστηκε, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πληροφορία για την τύχη του. Την πληροφορία για τον θάνατο του Σαφιεντίν μεταδίδει και το Al Arabiya επικαλούμενο πηγές του, σημειώνοντας ότι εκτός από τον εξάδελφο του Νασράλα σκοτώθηκαν και άλλα στελέχη της Χεζμπολάχ και Ιρανοί. Η εκτίμηση είναι ότι όπως και στην περίπτωση του Νασράλα, ουδείς -όχι μόνον ο Σαφιεντίν, αλλά και άλλοι αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ που βρίσκονταν την ώρα του βομβαρδισμού στο κτίριο καθώς και Ιρανοί, θα μπορούσε να έχει επιζήσει, όπως μετέδωσε το ισραηλινό μέσο Kan.

Στο μεταξύ πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσε στο Sky News Arabia ότι οι πιθανότητες να σκοτώθηκε ο Σαφιεντίν αυξάνονται, ενώ εκείνες να επιβίωσε οποιοσδήποτε του ισραηλινού βομβαρδισμού είναι «σχεδόν μηδενικές». Μέχρι στιγμής η Χεζμπολάχ δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο για την τύχη του.

