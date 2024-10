Μπόρις Τζόνσον για κορονοπάρτι: «Αξιοθρήνητη» η συγγνώμη μου

Ο Μπόρις Τζόνσον απέσυρε ουσιαστικά τη συγγνώμη του για τα κορωνοπάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ, ένα από τα σκάνδαλα που σημάδεψαν τη θητεία του στην πρωθυπουργία της Βρετανίας. Στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Unleashed», που θα κυκλοφορήσουν προσεχώς, ο 60χρονος Τζόνσον – ένα από τα πάνω από 100 άτομα, στα οποία επιβλήθηκε πρόστιμο για παραβίαση στο πρωθυπουργικό γραφείο των περιοριστικών μέτρων για την εξάπλωση της Covid-19 στη διάρκεια της πανδημίας – Τζόνσον γράφει ότι έκανε «λάθος» για την «αξιοθρήνητη» συγγνώμη που ζήτησε για το θέμα, καθώς «δόθηκε η εντύπωση ότι ήμασταν πολύ πιο υπόλογοι απ’ ό,τι στην πραγματικότητα». Το σκάνδαλο Partygate κατάφερε μεγάλο πλήγμα στην κυβέρνηση του Τζόνσον, ο οποίος παραιτήθηκε το καλοκαίρι του 2022 μετά την αποχώρηση κορυφαίων υπουργών από την κυβέρνησή του. Εκτός από το πρόστιμο που του επέβαλε η αστυνομία, αργότερα διαπιστώθηκε ότι ο Τζόνσον είχε παραπλανήσει το βρετανικό κοινοβούλιο για τα «κορωνοπάρτι» στη Ντάουνινγκ Στριτ. Απέρριψε το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής και παραιτήθηκε από βουλευτής.

Σε συνέντευξή του στο βρετανικό δίκτυο ITV News, που μεταδόθηκε χθες το βράδυ, ο Τζόνσον είπε ότι «η γενική συγγνώμη του» του για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία «στην αρχή» του σκανδάλου, είχε ανοίξει την πόρτα για «κατηγορίες, που έπεσαν στη συνέχεια βροχή κατά αξιωματούχων, που εργάζονταν σκληρά στη Ντάουνινγκ Στριτ και αλλού». «Και με τη συγνώμη μου τρόπον τινά επικύρωσα κατά λάθος όλες αυτές τις κατηγορίες και δεν ήταν δίκαιο για αυτούς τους ανθρώπους», είπε. Αρχικά ο Τζόνσον επρόκειτο να παραχωρήσει συνέντευξη στο BBC, που ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή λόγω γκάφας της παρουσιάστριας του βρετανικού δικτύου, Λόρα Κούνσμπεργκ, η οποία έστειλε κατά λάθος τις ενημερωτικές σημειώσεις της στον πρώην πρωθυπουργό.

