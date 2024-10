Σίντνεϊ Σουίνι διαφήμιση: Τρελάθηκαν με το βίντεο οι θαυμαστές της

Η Σίντνεϊ Σουίνι έπαιξε σε ένα διαφημιστικό σποτ γεμάτο υπονοούμενα και χιούμορ, για τη νέα καμπάνια της εταιρείας σαπουνιών Dr. Squatch Natural Body Wash, η οποία παρουσιάστηκε την Τρίτη. «Γεια σας βρώμικα αγοράκια, ενδιαφέρεστε για το σώμα μου…» λέει στην αρχή η ηθοποιός, για να διορθώσει τα λόγια της και να πει «ενδιαφέρεστε για το… αφρόλουτρό μου;», με ένα λογοπαίγνιο (body… wash).

«Λοιπόν, δεν μπορείτε να το πάρετε, γιατί αυτό δεν είναι για αγόρια. Είναι για άντρες. Αυτό είναι το Dr. Squatch Natural Body Wash με μακράς διάρκειας, φυσικά αρώματα» λέει η σταρ του Euphoria. Η Σίντνεϊ συνεχίζει: «Θα λάβετε επιτέλους την προσοχή που σας αξίζει, γι’ αυτό πηγαίνετε στο drsquatch.com σήμερα και σταματήστε να είστε ένα βρώμικο αγοράκι!».

Αναμενόμενα, οι αντιδράσεις ήταν πολλές και τα social media πήραν φωτιά.

«Δεν μπορώ καν να φανταστώ πόσα έπρεπε να την πληρώσουν για να το κάνει αυτό», έγραψε χρήστης του Instagram.

«Όποιος ήταν υπεύθυνος για αυτό το διαφημιστικό πλάνο θα έπρεπε απλώς να προαχθεί σε διευθύνοντα σύμβουλο» γράφει κάποιος.

«Οι πωλήσεις πήγαν στη στρατόσφαιρα σήμερα» παρατήρησε άλλος.

«Η πραγματικότητα είναι ότι περισσότεροι άνθρωποι θα παρακολουθήσουν αυτό παρά το ντιμπέιτ των αντιπροέδρων και αυτό είναι απολύτως εντάξει» έγραφε άλλο σχόλιο.

«Δεν είναι μόνο ένα ανερχόμενο αστέρι, αλλά και κάποια που βρίσκει απήχηση σε ευρείες δημογραφικές ομάδες – ειδικά στις γυναίκες που συχνά αγοράζουν προϊόντα περιποίησης για τους άνδρες συντρόφους ή τα παιδιά τους», δήλωσε ο αντιπρόεδρος μάρκετινγκ της Dr. Squatch, John Ludeke.

«Θέλουμε πάντα να συνεισφέρουμε ουσιαστικά στον πολιτισμό και το να έχουμε την προσωπικότητά της να οδηγεί αυτό το μήνυμα για εμάς μέσω του μάρκετινγκ είναι τεράστιο. Ψάχνουμε για συνεργάτες εμπορικών σημάτων που είναι έτοιμοι να διασκεδάσουν, να σπάσουν τις συμβάσεις και να είναι λίγο ασεβείς – και όλα αυτά λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το ρόλο τους στην εκπαίδευση των καταναλωτών. Η Dr. Squatch εστιάζει στην αυθεντικότητα και το χιούμορ και η Σίντνεϊ σίγουρα ταιριάζει» συνέχισε.

For my dirty little boys out there, upgrade to Dr. Squatch Natural Body Wash.

For men who prefer natural 🌲 @sydney_sweeney pic.twitter.com/BRYrIHV17v

— Dr. Squatch (@DrSquatchSoapCo) October 2, 2024