Επικεφαλής Χαμάς στη Γάζα: Νεκρός από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Σκοτώθηκε ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γάζας από ισραηλινούς βομβαρδισμούς, όπως ανακοίνωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ. Ο Ραουχί Μουσταχά σκοτώθηκε μαζί με δύο άλλους διοικητές της Χαμάς στη Γάζα, μετά από χτύπημα σε υπόγειο, όπως αναφέρει η ενημέρωση από τον στρατό.

Ο Ραουχί Μουσταχά εθεωρείτο το δεξί χέρι του Γιαχία Σινουάρ, του επικεφαλής της Χαμάς από τον Ιούλιο του 2024 οπότε δολοφονήθηκε ο Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη. Αναλυτικότερα, με ανάρτηση στο X, ο Ισραηλινός Στρατός είπε ότι ένα χτύπημα σε υπόγειο συγκρότημα στη βόρεια Γάζα πριν από τρεις μήνες σκότωσε τον Ραουχί Μουσταχά και δύο άλλους διοικητές της Χαμάς, τον Σαμέχ Σιράτζ και τον Σάμεχ Οουντέ. Προς το παρόν, η Χαμάς δεν έχει σχολιάσει τους ισχυρισμούς των Ισραηλινών.

