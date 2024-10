Έλληνας μεταξύ των νεκρών από την τρομοκρατική επίθεση στο Τελ Αβίβ

Ένας Έλληνας πολίτης βρίσκεται μεταξύ των θυμάτων της χθεσινής τρομοκρατικής επίθεσης στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ, όπως ανακοίνωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. «Καταδικάζουμε απερίφραστα τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ» αναφέρει σε ανακοίνωση του ΥΠΕΞ. «Ανακοινώνουμε με βαθύτατη θλίψη ότι μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης είναι ένας Έλληνας πολίτης, κάτοικος Ιεροσολύμων. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος».

Ο απολογισμός από τη χθεσινή επίθεση δύο Παλαιστίνιων σε σταθμό τραμ στο Τελ Αβίβ αυξήθηκε σε επτά νεκρούς στη διάρκεια της νύκτας, μετά την ανακοίνωση του θανάτου ενός από τους τραυματίες, όπως ανακοίνωσε η ισραηλινή Αστυνομία. «Ο τραυματίας έφτασε (στα επείγοντα) σε κρίσιμη κατάσταση (…) και αφού έδωσαν μάχη για να τον σώσουν, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του», επεσήμανε το νοσοκομείο Ισιλόφ του Τελ Αβίβ.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα το πρωί ότι δύο από τους νεκρούς είναι η Σάχαρ Γκόλντμαν, 30 ετών, και η Ινμπάρ Σεγκέβ, 33 ετών, και οι δύο Ισραηλινές. Η επίθεση σημειώθηκε κοντά στη στάση του μετρό Σντερότ-Ιερουσαλήμ, στη συνοικία της Γιάφα. Οι δύο δράστες άνοιξαν πυρ μέσα στον συρμό, προτού κατέβουν από αυτόν και συνεχίσουν πεζή να πυροβολούν στη λεωφόρο Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την Αστυνομία. Ο ένας από τους δύο δράστες έπεσε νεκρός επιτόπου και ο άλλος τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, οι δύο άνδρες είναι Παλαιστίνιοι με καταγωγή από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, η οποία σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

