Χερσαία επίθεση στον Λίβανο: Το Ισραήλ “πάτησε τη σκανδάλη”

Ώρες αγωνίες στη Μέση Ανατολή, καθώς από τα μεσάνυχτα ο ισραηλινός στρατός έχει ξεκινήσει χερσαία επιχείρηση στον νότιο Λίβανο. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε τα ξημερώματα ότι ξεκίνησε περιορισμένες, τοπικές και στοχευμένες επιδρομές εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη συνοριακή περιοχή του νότιου Λιβάνου και συγκεκριμένα σε χωριά στον νότιο Λίβανο.

In accordance with the decision of the political echelon, a few hours ago, the IDF began limited, localized, and targeted ground raids based on precise intelligence against Hezbollah terrorist targets and infrastructure in southern Lebanon. These targets are located in villages… — Israel Defense Forces (@IDF) September 30, 2024

«Όπως προβλέπει απόφαση της (ισραηλινής) πολιτικής ηγεσίας, δυνάμεις πριν από λίγες ώρες άρχισαν περιορισμένες, εντοπισμένες και στοχευμένες επιδρομές, βασισμένες σε συγκεκριμένες πληροφορίες, εναντίον στόχων και υποδομών των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο», με την υποστήριξη της Πολεμικής Αεροπορίας και του πυροβολικού, αναφέρει ανακοινωθέν του ισραηλινού στρατού το οποίο δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram και μέσω X λίγο μετά τις 2:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

From our position, a few miles from the border in northern Israel you can hear powerful outgoing rounds and see the orange flash of impacts far off in the distance pic.twitter.com/IytitpPdqy — Deborah Haynes (@haynesdeborah) September 30, 2024

«Οι στόχοι αυτοί βρίσκονται σε χωριά κοντά στα σύνορα», προστίθεται. Ο ισραηλινός στρατός σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «η επιχείρηση Northern Arrows θα συνεχιστεί σύμφωνα με την εκτίμηση της κατάστασης και παράλληλα με τη μάχη στη Γάζα και σε άλλους χώρους» και πως «το IDF (στρατός του Ισραήλ) συνεχίζει να επιχειρεί για την επίτευξη των στόχων του πολέμου και κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί τους πολίτες του Ισραήλ και να επιστρέψει τους πολίτες του βόρειου Ισραήλ στα σπίτια τους». Ισραηλινά πυρά εκτοξεύονται από πολλές θέσεις, με την κατάσταση να κλιμακώνεται όσο περνούν οι ώρες και τις ισραηλινές δυνάμεις να «σφυροκοπούν» από έδαφος και αέρος.

Το Ισραήλ ενημέρωσε της ΗΠΑ για τη χερσαία επίθεση

Το Ισραήλ ενημέρωσε χθες το βράδυ τις ΗΠΑ ότι διεξάγει «αυτή τη στιγμή» περιορισμένης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με εκπρόσωπο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. «Έτσι μας ενημέρωσαν, ότι διεξάγουν αυτήν τη στιγμή περιορισμένης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ κοντά στα σύνορα», διευκρίνισε ο Μάθιου Μίλερ. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν μπορεί να επιβεβαιώσει πως πρόκειται για χερσαίες επιχειρήσεις «περιορισμένης κλίμακας», ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησε: «Αυτό αντιλαμβανόμαστε». Χθες το βράδυ, σχετικά με τις αναφορές και φήμες περί χερσαίας επιχείρησης, ο εκπρόσωπος του IDF ζήτησε να μη δημοσιεύονται οι κινήσεις των στρατευμάτων, μετέδωσαν οι Times of Israel. Πληροφορίες του Reuters από τον Λίβανο αναφέρουν ότι ο στρατός του Λιβάνου έχει αποσυρθεί από «αρκετές θέσεις» στα σύνορα της χώρας με το Ισραήλ, ενώ έχουν φύγει και κάτοικοι των περιοχών.

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε νότιους τομείς της Βηρυτού

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε τουλάχιστον έξι βομβαρδισμούς σε νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου περί τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, όπου ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις. Οι βομβαρδισμοί έγιναν λίγη ώρα μετά τη διαταγή που απηύθυναν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε κατοίκους τομέων των περιοχών αυτών, που θεωρούνται προπύργια του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους για την ασφάλειά τους-, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στα λιβανέζικα σώματα ασφαλείας. «Έξι ή επτά ισραηλινοί βομβαρδισμοί έπληξαν νότια προάστια της Βηρυτού», είπε η πηγή αυτή, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Footage showing one of the Israeli Airstrikes earlier on the Dahieh Suburb of Southern Beirut, less than a Mile from Rafic Hariri International Airport. With the Size of the Explosion suggesting that a Major Weapons Storage Site was likely Targeted. pic.twitter.com/rA4XiGWDzA — OSINTdefender (@sentdefender) September 30, 2024

Στέλεχος της Φατάχ στόχος των ισραηλινών βομβαρδισμών στον καταυλισμό Παλαιστίνιων προσφύγων στη Σιδώνα

Αξιωματούχος σε παλαιστινιακό καταυλισμό προσφύγων δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως στόχος του βομβαρδισμού που εξαπέλυσε το Ισραήλ νωρίτερα στη Σιδώνα, στον νότιο Λίβανο, ήταν το σπίτι Παλαιστινίου αξιωματούχου πρώτης γραμμής. «Η ισραηλινή επιδρομή είχε στόχο το σπίτι του γιου του Μουνίρ Μάκντα» στον καταυλισμό Παλαιστινίων προσφύγων Άιν αλ Χίλουα, εξήγησε η πηγή αυτή, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Δεν είναι ως αυτό το στάδιο σαφές αν ο Μουνίρ Μάκντα, που οι Αρχές του Ισραήλ θεωρούν τον ηγέτη του λιβανέζικου παραρτήματος του ένοπλου βραχίονα της παλαιστινιακής Φατάχ, βρισκόταν μέσα στο σπίτι ή όχι. Δεν είναι ακόμη σαφές αν ή πόσα θύματα υπήρξαν.

⭕️ الغارة العنيفة التي استهدفت الضاحية الجنوبية منذ لحظات pic.twitter.com/0iRIsUsN4D — مجلة الجرس 🔔 (@AlJarasMagazine) September 30, 2024

Ήταν ο πρώτος ισραηλινός βομβαρδισμός στον καταυλισμό με μεγάλο υπερπληθυσμό, έναν από τους πολλούς όπου ζουν Παλαιστίνιοι πρόσφυγες στον Λίβανο, αφότου άρχισαν οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, πριν από σχεδόν έναν χρόνο, την 8η Οκτωβρίου 2023, την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ισραηλινό χτύπημα και στη Συρία, νεκρή δημοσιογράφος-παρουσιάστρια

Τουλάχιστον τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της Συρίας, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σύμφωνα με συριακά κρατικά ΜΜΕ. Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε πως η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Σαφάα Άχμαντ έχασε τη ζωή της στο ισραηλινό πλήγμα.

🚨 Israeli airstrikes target Beirut suburbs amid ground operation in southern Lebanon ⤵️ pic.twitter.com/RTlzsb7YdU — Anadolu English (@anadoluagency) October 1, 2024

Ενισχύονται με μαχητικά αεροσκάφη οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως θα στείλει επιπλέον χιλιάδες άνδρες στη Μέση Ανατολή με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας στο Ισραήλ. Στο Πεντάγωνο εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια και τα ενδεχόμενα για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες ώρες και ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε απαραίτητο να τεθούν όλες οι δυνάμεις στην περιοχή σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας. Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως αποστέλλονται μοίρες μαχητικών αεροσκαφών F-15, F-16 και F-22, μεταξύ άλλων, που θα φθάσουν στην περιοχή. Οι δυνάμεις αυτές θα πήγαιναν προγραμματισμένα στη Μέση Ανατολή για να αντικαταστήσουν τις δυνάμεις τις μοίρες που ήδη βρίσκονται εκεί. Ωστόσο, λόγω των εξελίξεων θα ενταχθούν στις υπάρχουσες δυνάμεις.

Israeli ground forces moved into southern Lebanon early Tuesday, marking a significant escalation of an offensive against Hezbollah. The incursion follows weeks of heavy blows by Israel against the militia group — including an airstrike that killed its leader, Hassan Nasrallah. pic.twitter.com/aa6j31aaXQ — The Associated Press (@AP) October 1, 2024

Στους 95 οι νεκροί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο

Ο απολογισμός των θυμάτων των βομβαρδισμών που συνέχισαν να εξαπολύουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ σε όλη την επικράτεια του Λιβάνου ανήλθε σε 95, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας. «Τα πλήγματα του ισραηλινού εχθρού σκότωσαν 95 ανθρώπους και τραυμάτισαν (άλλους) 172 τις τελευταίες 24 ώρες», τόνισε το υπουργείο σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε. Να σημειωθεί ότι ο ισραηλινός στρατός έχει ενισχύσει σημαντικά τις δυνάμεις του κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο τις τελευταίες ημέρες και οι διοικητές δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να στείλουν δυνάμεις, αν η κυβέρνηση δώσει την εντολή.

Reports of an Israeli Assassination Strike on the Ain al-Hilweh Refugee Camp in Western Lebanon, near the City of Sidon; with several Casualties at the Site of the Airstrike. pic.twitter.com/sQl6i3GopW — OSINTdefender (@sentdefender) October 1, 2024

Λιβανέζικα στρατεύματα αποσύρονται από αρκετές θέσεις στα νότια σύνορα της χώρας

Ο λιβανέζικος στρατός έχει επανατοποθετήσει τα στρατεύματά του στα νότια της χώρας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Λιβανέζος στρατιωτικός αξιωματούχος, τη στιγμή που το Ισραήλ έχει δημιουργήσει μια «κλειστή στρατιωτική ζώνη» στις συνοριακές τοποθεσίες, σύμφωνα με το BFMTV. Ο λιβανέζικος στρατός «επανατοποθετεί και ανασυντάσσει τις δυνάμεις του» είπε, υπό τον όρο της ανωνυμίας. Το κανάλι al-Manar, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε βομβαρδισμούς «του σιωνιστικού πυροβολικού» κοντά σε χωριά των συνόρων, ενώ το εθνικό πρακτορείο του Λιβάνου ANI ανέφερε «σημαντικά πυρά πυροβολικού εναντίον του Wazzani». Νωρίτερα, λιβανέζικα στρατεύματα εθεάθησαν να αποσύρονται από αρκετές θέσεις στα νότια σύνορα της χώρας, ανέφεραν κάτοικοι παραμεθόριων περιοχών και πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Λιβάνου στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Το λιβανέζικο κανάλι Al Jadid μετέδωσε ότι ζητήθηκε από τον στρατό να εκκενώσει αρκετές θέσεις στα σύνορα, ως προετοιμασία για την επικείμενη χερσαία επίθεση του Ισραήλ. Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας (30/9).

כחלק מגלי התקיפה הנרחבים בלבנון, בתקיפה מדויקת של חיל האוויר, מטוסי קרב תקפו תשתית משגרי טילי קרקע-אוויר שהוצבה בסמוך לנמל התעופה הבינלאומי של ביירות תשתית זו, כמו תשתיות נוספות של מערך ההגנה האווירית של חיזבאללה>> pic.twitter.com/S1Uq7AzcYl — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 30, 2024

Καναδάς και Βρετανία εκμισθώνουν αεροσκάφη για την εσπευσμένη απομάκρυνση υπηκόων τους

Ο Καναδάς ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι έχει κρατήσει 800 θέσεις σε εμπορικές πτήσεις για να βοηθήσει υπηκόους της χώρας που το επιθυμούν να φύγουν από τον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός διεξάγει πλέον χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον Νότο. Επίσης, η βρετανική διπλωματία ανακοίνωσε ότι εκμίσθωσε αεροσκάφος για να εκτελέσει πτήση τσάρτερ προκειμένου να μπορέσουν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τον Λίβανο υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίοι το επιθυμούν.