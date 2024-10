Χερσαία επίθεση στον Λίβανο: Την εκκένωση 20 πόλεων ζήτησε το Ισραήλ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, με τους IDF να υποστηρίζουν ότι διεξάγουν «τοπικές και στοχευμένες επιδρομές» κατά στόχων της Χεζμπολάχ στις παραμεθόριες περιοχές. Το Ισραήλ έχει ζητήσει στους κατοίκους σε περισσότερες από 20 πόλεις του νότιου Λιβάνου να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή λέγοντας ότι «οι IDF δεν θέλουν να σας βλάψουν». Σε ανάρτησή του στο Χ, ο εκπρόσωπος Avichay Adraee προειδοποίησε ότι όποιος βρίσκεται κοντά σε μέλη ή εξοπλισμό της Χεζμπολάχ θα θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο. «Κάθε σπίτι που χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ για τις στρατιωτικές της ανάγκες αναμένεται να αποτελέσει στόχο», είπε. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να κατευθυνθούν βόρεια του ποταμού Awali για να αποφύγουν κάθε κίνδυνο. Τουλάχιστον 600 άνθρωποι αναζήτησαν καταφύγιο σε ένα μοναστήρι στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου αφού ο ισραηλινός στρατός τους είπε να φύγουν, δήλωσαν κάτοικοι της περιοχής. Οι κάτοικοι κατέφυγαν στο μοναστήρι στην πόλη Ρμίς, η οποία δεν έλαβε ισραηλινή προειδοποίηση, και περίμεναν μια αυτοκινητοπομπή του στρατού να τους συνοδεύσει στη Βηρυτό, δήλωσαν στο Reuters.

Οι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 70 επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο, περνώντας εκατοντάδες ημέρες και περισσότερες από 200 νύχτες στη χώρα τον τελευταίο χρόνο, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο Sky News. Ο αξιωματούχος είπε ότι κάθε ομάδα αποτελούνταν από 20 έως 40 στρατιώτες και κινούνταν σε παραμεθόριες περιοχές. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους, αποκάλυψαν φρεάτια τούνελ, όπλα, επιχειρησιακές θέσεις και αποθήκες, πρόσθεσε. Σε τηλεοπτικό διάγγελμα, ο Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι οι δυνάμεις πραγματοποιούν επιδρομές στο νότιο Λίβανο εδώ και μήνες.

The #Israel Defense Forces publishes footage of special forces units operating in Lebanon and strikes in the border zone. pic.twitter.com/DRIq8jLv2O

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας δήλωσαν ότι οι στρατιώτες εντόπισαν και εισήλθαν σε «υπόγεια σημεία πρόσβασης» κοντά στη συνοριακή περιοχή. Σε ανάρτηση στο Telegram, ανέφερε ότι τα στρατεύματα συνέλεξαν «πολύτιμες πληροφορίες» και αποσυναρμολόγησαν «προηγμένο οπλισμό ιρανικής προέλευσης». «Τα στρατεύματα αποκάλυψαν και κατέστρεψαν επίσης υπόγειες υποδομές, χτύπησαν χιλιάδες στόχους και εκατοντάδες εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων, τόνους εκρηκτικών και εκατοντάδες χώρους διαβίωσης για πράκτορες, κέντρα διοίκησης και άλλα», ανέφερε. «Ορισμένα από τα όπλα ανακτήθηκαν και μεταφέρθηκαν από τους στρατιώτες πίσω στο ισραηλινό έδαφος». Οι IDF μοιράστηκαν επίσης μια σειρά από βίντεο και φωτογραφίες, που υποτίθεται ότι δείχνουν όσα εντόπισαν.

Just in:

🇮🇱🔊⚡🚇 IDF Documents Hezbollah Tunnels and Destroyed Equipment

⚠️🗞️⚡ Israeli Army Radio has reported that the Israel Defense Forces (IDF) have extensively documented their operations within Hezbollah tunnels over recent months.

☢️⚡⚔️These operations have… pic.twitter.com/oythJ0P5bc

— Xnews_with_Grok (@Xnews_with_grok) October 1, 2024