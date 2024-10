Τυφώνας Helene νεκροί: Δραματικός αριθμός – Ολόκληρες περιοχές έχουν σβηστεί από τον χάρτη

Με προσωρινό απολογισμό 130 νεκρούς, τουλάχιστον 600 αγνοούμενους και τεράστιες περιοχές κατεστραμμένες στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ ο τυφώνας Ελίν βρέθηκε να αποτελεί ζήτημα αντιπαράθεσης στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές, με τον Ντόναλντ Τραμπ να καταγγέλλει τη διαχείριση της καταστροφής από την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν. Τέσσερις ημέρες αφού ο κυκλώνας έπληξε τη βορειοανατολική Φλόριντα η έκταση των ζημιών παραμένει δύσκολο να αποτιμηθεί, καθώς ακόμη δεν είναι εφικτή η πρόσβαση σε πολλές περιοχές, ενώ δεν έχουν αποκατασταθεί οι τηλεπικοινωνίες. Ο Ελίν έφτασε την Πέμπτη το βράδυ στη Φλόριντα ως «εξαιρετικά επικίνδυνος κυκλώνας» κατηγορίας 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ- Σίμσον και στη συνέχεια έπληξε και άλλες αμερικανικές πολιτείες με μειούμενη ένταση. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επρόκειτο για έναν από τους πιο καταστροφικούς κυκλώνες των τελευταίων δεκαετιών.

Για τον Τζο Μπάιντεν «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία» ότι η ένταση του Ελίν οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, επειδή η κλιματική αλλαγή προκαλεί άνοδο της θερμοκρασίας των θαλασσών, είναι πλέον πιο πιθανό να ενισχύεται γρήγορα η ένταση των καταιγίδων ενώ παράλληλα αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης πιο ισχυρών κυκλώνων. Η Τζόρτζια και η Βόρεια Καρολίνα, δύο από τις αμερικανικές πολιτείες που επλήγησαν περισσότερο από τη φυσική καταστροφή, είναι μεταξύ αυτών που ενδέχεται να κρίνουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου. Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία επισκέφθηκε χθες, Δευτέρα, τη Βαλντόστα, μια κοινότητα στην Τζόρτζια που επλήγη από τον Ελίν. Κατά την επίσκεψή του ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους «δεν μιλάμε για πολιτική τώρα», όμως προηγουμένως είχε επιτεθεί στον Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις, υποψήφια των Δημοκρατικών στις εκλογές, για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την καταστροφή. Τη Δευτέρα το πρωί επέκρινε στο Truth Social την ανακοίνωση της Χάρις για την ενημέρωση που έλαβε για τις επιπτώσεις του κυκλώνα, προσθέτοντας: «θα είμαι εκεί σύντομα, δεν μου αρέσουν οι πληροφορίες που λαμβάνω για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση».

Από τη Βαλντόστα, όπου έφτασε μαζί με φορτηγά με βοήθεια, όπως καύσιμα, νερό και εξοπλισμό, ο πρώην πρόεδρος τόνισε ότι «χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση». Ανακοίνωσε επίσης ότι ζήτησε από τον Ίλον Μασκ, επικεφαλής της SpaceX, να αναπτύξει στην περιοχή την υπηρεσία του Starlink για πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρου. Εξάλλου ισχυρίστηκε ψευδώς ότι ο κυβερνήτης της Τζόρτζια – ο Ρεπουμπλικάνος Μπράιαν Κεμπ που δεν εμφανίστηκε στην εκδήλωση– δεν είχε καταφέρει να επικοινωνήσει με τον Μπάιντεν. «Ψεύδεται», απάντησε ο Μπάιντεν. «Αυτό που με εξοργίζει είναι ότι υπονοεί πως δεν κάνουμε ό,τι είναι δυνατό (…) Είναι ψευδές και ανεύθυνο», υπογράμμισε ο Δημοκρατικός πρόεδρος. Φορώντας το γνωστό, κόκκινο καπελάκι του ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε και στη Δημοκρατική αντίπαλό του στις εκλογές, επικρίνοντάς τη ότι συνεχίζει «την προεκλογική της εκστρατεία».

Ωστόσο η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει ακυρώσει τις προεκλογικές της εκδηλώσεις και συμμετείχε χθες σε σύσκεψη για τη διαχείριση της καταστροφής, ενώ πρόσθεσε ότι θα επισκεφθεί σύντομα τις πληγείσες περιοχές. Ο απερχόμενος πρόεδρος απέρριψε τις επικρίσεις των Ρεπουμπλικάνων τονίζοντας: «Πέρασα τουλάχιστον δύο ώρες στο τηλέφωνο χθες, όπως και την προηγουμένη» και διαβεβαιώνοντας ότι οι ομοσπονδιακές αρχές θα βρίσκονται στο πλευρό των πληγέντων «για όσο χρειαστεί». Παράλληλα ο Μπάιντεν δήλωσε ότι θα επισκεφθεί αύριο, Τετάρτη, τη Βόρεια Καρολίνα, ενώ νωρίτερα είχε εξηγήσει ότι δεν μεταβαίνει στις πληγείσες περιοχές για να μην παρεμποδίσει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Στις πληγείσες πολιτείες οι διασώστες εξακολουθούσαν χθες να αναζητούν επιζώντες και να προσφέρουν είδη πρώτης ανάγκης στους κατοίκους. Η Βόρεια Καρολίνα έχει πληγεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή, με το δυτικό τμήμα της να παρουσιάζει εικόνα αποκάλυψης.

Στα περίχωρα της πόλης Άσενβιλ ολόκληρες συνοικίες έχουν σβηστεί από τον χάρτη και οι δρόμοι έχουν καταστραφεί από ένα ποτάμι λάσπης. Καθώς η πρόσβαση από τον δρόμο δεν είναι εφικτή, η παράδοση νερού, τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης γίνεται από αέρος. Στη Βόρεια Καρολίνα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 49 νεκροί, εκ των οποίων 40 σε μία κομητεία, την Μπάνκομπ όπου βρίσκεται και το Άσενβιλ. Ο Ρόι Κούπερ, κυβερνήτης της πολιτείας (Δημοκρατικός), πέταξε πάνω από τις πληγείσες περιοχές και δήλωσε ότι θα χρειαστούν “σημαντικοί πόροι” βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

«Η καταστροφή είναι απίστευτη και ακόμη κι όταν προετοιμάζεσαι για κάτι τέτοιο, αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στη δυτική Βόρεια Καρολίνα. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εξακολουθούν να εργάζονται», τόνισε ο Κούπερ. Σε όλη την πολιτεία περίπου 300 δρόμοι είναι κλειστοί, ενώ περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι έχουν καταγραφεί για να λάβουν βοήθεια από την ομοσπονδιακή υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων (FEMA). Η Εθνοφρουρά έχει μεταφέρει με ελικόπτερα και αεροσκάφη 1.000 τόνους τροφίμων και νερού σε απομονωμένες περιοχές της πολιτείας, επεσήμαναν αξιωματούχοι. Εξάλλου ο Κούπερ απέρριψε τις κατηγορίες του Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο οι αρχές της πολιτείας δεν προσφέρουν βοήθεια στους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους που έχουν πληγεί από τον κυκλώνα. «Αν έχετε ανάγκη, θα την προσφέρουμε», διαβεβαίωσε. «Αν υπάρχει κάποια στιγμή που πρέπει να συσπειρωθούμε και να αφήσουμε στην άκρη την πολιτική, αυτή είναι τώρα».

Hurricane Helen swept across the American state of Florida in the USA

The storm was assigned the 4th category of danger, the state has introduced a state of emergency#HurricaneHelene #HurricaneHelen #Hurricane pic.twitter.com/qgA9rfy6wq

— BlueGreen Planet (@De_le_Vega) October 1, 2024