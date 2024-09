Τυφώνας Helene νεκροί: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης

Ο απολογισμός των θυμάτων του τυφώνα Helene, ο οποίος έσπειρε καταστροφή σε τομείς των ανατολικών και νοτιοανατολικών ΗΠΑ από την Πέμπτη, έγινε ακόμη πιο βαρύς χθες Κυριακή, φθάνοντας τους τουλάχιστον 105 νεκρούς, σύμφωνα με τις αρχές, που συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων. Ο τυφώνας Helene έφθασε πάνω από το έδαφος στο βορειοδυτικό τμήμα της Φλόριντας το βράδυ της Πέμπτης, όταν κατατασσόταν στην κατηγορία 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, με ανέμους ταχύτητας ως και 225 χιλιομέτρων ανά ώρα. Κατόπιν προχώρησε προς βορρά, εξασθενίζοντας σταδιακά, αλλά αφήνοντας τοπίο καταστροφής στον διάβα του. «Είμαι βαθιά θλιμμένος για τις ανθρώπινες απώλειες και την καταστροφή που προκάλεσε ο κυκλώνας Helene», ανέφερε προχθές Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, σημειώνοντας πως ο δρόμος για να συνέλθουν οι πληγείσες περιοχές «θα είναι μακρύς». Χθες Κυριακή, οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο ανακοίνωσαν πως θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές εντός της εβδομάδας. Οι υλικές ζημιές είναι επίσης πολύ βαριές.

Aerial footage captures the extensive flooding in Asheville, North Carolina, as Helene submerged buildings. pic.twitter.com/15R89vWTvf

— AccuWeather (@accuweather) September 28, 2024