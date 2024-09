Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης: Γιατί ακυρώθηκε η εμφάνιση της Ντάνα Πάολα

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αποφάσισε να ακυρώσει την εμφάνιση της Ντάνα Πάολα στο γήπεδό της, επειδή δήλωσε σε συνέντευξή της στο «La Revuelta» ότι είναι οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με το Relevo, η Ατλέτικο που είναι η γηπεδούχος στο ντέρμπι της Κυριακής (29/9) απέναντι στην Ρεάλ Μαδίτης είχε προγραμματίσει την εμφάνιση της Μεξικανής τραγουδίστριας και του Αβραάμ Ματέο στο Metropolitano κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου. Η Ντάνα όμως κατά την διάρκεια της συνέντευξής της ανέφερε ότι έχει σύντροφο οπαδό της Ρεάλ Μαδρίτης και ότι και η ίδια υποστηρίζει την «βασίλισσα».

Μάλιστα, «τόλμησε» να τραγουδήσει τον ύμνο της Ρεάλ Μαδρίτης μπροστά στον Broncano, γνωστό οπαδό της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Broncano τη ρώτησε: «Γιατί το τραγουδάς αυτό;» και εκείνη απάντησε: «Γιατί είμαι οπαδός της Ρεάλ». Η τραγουδίστρια δήλωσε επίσης ότι είναι «πολύ ενθουσιασμένη» που θα δει για πρώτη φορά τη Ρεάλ Μαδρίτης από κοντά στο επερχόμενο ντέρμπι. Η Μεξικανή, η οποία δεν κατάλαβε ποτέ την «γκάφα» που είχε κάνει στο τέλος της εκπομπής έκανε και πρόβλεψη για το σκορ. Έδωσε 2-1 υπέρ της Ρεάλ. Αυτά τα άστοχα σχόλια είχαν ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εμφάνισής της στο Metropolitano, όπως γράφουν στην Ισπανία.

Βέβαια, σύμφωνα με την Marca, η Ατλέτικο Μαδρίτης ακύρωσε την εμφάνισή της για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα λειτουργικότητας στο γήπεδο ή καθυστερήσει η έναρξη του 2ου μέρους. Στο γήπεδο θα υπάρχουν δεκάδες κάμερες, οι πρωταγωνιστές και οι καλεσμένοι των καναλιών θα πρέπει να κάνουν live στο ημίχρονο και στην Ατλέτικο φοβήθηκαν ότι το μουσικό διάλειμμα θα προκαλούσε προβλήματα.

🚨 Mexican singer & actress Danna Paola should have performed at HT at the Madrid derby but Atletico Madrid have cancelled her performance after she declared herself Madridista and predicted a 1-2 win for Real Madrid. @relevo pic.twitter.com/kIyB7NkAkj

— Madrid Xtra (@MadridXtra) September 27, 2024