So Long, Marianne: Ο έρωτας του Λέοναρντ Κοέν για τη Μαριάν και η ζωή τους στην Ύδρα

Η νέα βιογραφική σειρά “So Long, Marianne” αφηγείται τα χρόνια που ο Λέοναρντ Κοέν έζησε στην Ύδρα, καθώς τον έρωτά του με τη Νορβηγίδα Μαριάν Ίλεν στη δεκαετία του ’60. Μεγάλο μέρος των γυρισμάτων έγινε στο νησί όπου ο Κοέν απέκτησε σπίτι, το οποίο μετά τον θάνατό του έχει μετατραπεί σε αξιοθέατο που αποτελεί απαραίτητη στάση για τους επισκέπτες του νησιού.

Leonard Cohen (1934-2016) and Marianne Ihlen (1935-2016) in Athens, 1965

Unknown photographer. pic.twitter.com/WLofwiOBmd — Fredrik C D Kruhsberg (@FredrikKbg1) June 30, 2020

Η σειρά αφηγείται την ιστορία του έρωτα του Καναδού τραγουδιστή και ποιητή με τη Μαριάν Ίλεν, μούσα του μετά τη γνωριμία τους τη δεκαετία του 1960.

Το 1960, ο Λέοναρντ Κόεν επισκέφτηκε στην Ύδρα. Εκεί, γνώρισε κι ερωτεύτηκε τη Νορβηγίδα Μαριάν Ίλεν. Όταν γνωρίστηκαν, η Μαριάν ήταν παντρεμένη με τον συγγραφέα Άξελ Τζένσεν με τον οποίο είχαν ένα παιδί, το μικρό Άξελ. Ο σύζυγός όμως λίγο αργότερα την εγκατέλειψε για μια άλλη γυναίκα.

A note Leonard Cohen wrote to Marianne Ihlen, 1963 pic.twitter.com/ueHG9PpIFI — colette (@colettebernheim) August 18, 2024

Όπως θα γράψει αργότερα ο Κόεν, είχε παρατηρήσει στα στενά της Υδρας ένα ζευγάρι να περπατά χέρι-χέρι. Έμοιαζαν τρελά ερωτευμένοι και στοργικοί μεταξύ τους.

“Δεν είχα ιδέα ότι θα περνούσα την επόμενη δεκαετία με τη γυναίκα αυτού του άνδρα”, θα γράψει. Ο Κόεν βρήκε το καταφύγιό του εκείνη την εποχή στην Υδρα όπου είχε πάει για να ολοκληρώσει το βιβλίο που έγραφε. Είχε εγκαταλείψει τις σπουδές του στη νομική στο Λονδίνο για να αφοσιωθεί στην ποίηση. Εκείνος, ήταν τότε 26 ετών κι εκείνη 25. “Αν και τον αγάπησα από τη στιγμή που γνωριστήκαμε το ειδύλλιο μας έμοιαζε σαν μια όμορφη, αργή ταινία” είχε πει πολλά χρόνια αργότερα η Μαριάν.

“So Long, Marianne” στις μικρές οθόνες μας

Η νορβηγικο-καναδική δραματική σειρά “So Long, Marianne” έρχεται στις οθόνες μας από την COSMOTE TV, την Κυριακή 29/9 στις 22.00, στο COSMOTE SERIES HD. Αμέσως μετά την προβολή του, κάθε νέο επεισόδιο της σειράς, θα διατίθεται για θέαση οποιαδήποτε στιγμή στον δωρεάν on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της COSMOTE TV. Από τους δημιουργούς Ingeborg Klyve (“Exit”), Øystein Karlsen (“Exit”, “Lilyhammer”) και Tony Wood (“Irvine Welsh’s Crime”, “Marcella”, “The Burning Girls”), η σειρά “So Long, Marianne” δανείζεται τον τίτλο της από το διάσημο τραγούδι του Κόεν.

Leonard Cohen’s love letter to Marianne Ihlen; Montreal, December 1960. I want this framed. pic.twitter.com/oPQz8EFpSZ — reb (@rebmasel) September 17, 2022

Με πρωταγωνιστές τους Alex Wolff (“Oppenheimer”, “Hereditary”), Thea Sofie Loch Næss (“The Last Kingdom”) και Anna Torv (“The Last of Us”, “Mindhunter”). H σειρά γράφτηκε για την οθόνη από τους Øystein Karlsen και Jo Nesbø (“Harry Hole”, “Kingdom”, “Headhunters”), ενώ σκηνοθετούν οι Øystein Karlsen και Bronwen Hughes (“Breaking Bad”, “Better Call Saul”), με την ελληνική Tanweer Productions.

Το επίσημο τρέιλερ της σειράς:

Σε μια από τις τελευταίες συναυλίες του

Και ο ίδιος ο Λέοναρντ Κοέν, τραγουδά το αγαπημένο ερωτικό τραγούδι του σε μια από τις τελευταίες συναυλίες του, το 2014 στο Δουβλίνο:

Το μουσικό αντίο…

Και ένα ερασιτεχνικό βίντεο με μια συρραφή πολύ ωραίων φωτογραφιών του Λέοναρντ Κοέν με την Μαριάν, στην Ύδρα, επενδυμένη με το τραγούδι που έγραψε για να την αποχαιρετίσει: