Ιράν – Ισραήλ: Ο Χαμενεΐ καλεί τον μουσουλμανικό κόσμο στο πλευρό της Χεζμπολάχ

Νεκρός και επίσημα είναι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, με τη σιιτική οργάνωση με βάση τον Λίβανο να επιβεβαιώνει τις ανακοινώσεις του Ισραήλ για τη δολοφονία του σε χθεσινό χτύπημα του ισραηλινού στρατού στη Βηρυτό. Ο Σάγεντ Χασάν Νασράλα ενώθηκε με τους μάρτυρες συντρόφους του (…) των οποίων οδήγησε το βήμα σχεδόν επί τριάντα χρόνια», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η φιλοϊρανική οργάνωση. Η Χεζμπολάχ ανέφερε ακόμη στην ανακοίνωσή της πως θα συνεχίσει τη μάχη της εναντίον του Ισραήλ «σε υποστήριξη της Γάζας και της Παλαιστίνης, και σε υπεράσπιση του Λιβάνου και του ακλόνητου και αξιοσέβαστου λαού του».

Το τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολάχ Al Manar TV άρχισε να μεταδίδει στίχους από το Κοράνι μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Νασράλα. Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) το μεσημέρι του Σαββάτου (28/9) ότι ο Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό. Για αρκετή ώρα η Χεζμπολάχ κρατούσε σιγή ιχθύος, ωστόσο τελικά επιβεβαίωσε τον θάνατο του αρχηγού της. Σε ανάρτησή τους στο X, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) ανέφεραν για τον Νασράλα ότι «δεν θα μπορεί πλέον να τρομοκρατεί τον κόσμο».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, ο χθεσινός βομβαρδισμός στη Βηρυτό προκάλεσε επίσης τον θάνατο του Αλί Καρακέ, ο οποίος κατονομάστηκε ως ο διοικητής του νοτίου μετώπου της Χεζμπολάχ, όπως και άλλων διοικητών του σιιτικού κινήματος.

The Israeli @IDF confirms that Hassan Nasrallah, the leader of the Hezbollah terrorist organization and one of its founders, was eliminated yesterday, together with Ali Karki, the Commander of Hezbollah’s Southern Front, and additional Hezbollah commanders.

