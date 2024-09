Εκτέλεση θανατοποινίτη ΗΠΑ: Ένα οκτάλεπτο μαρτύριο

Ανατριχιαστική ήταν η περιγραφή που έκαναν μάρτυρες εκτέλεσης θανατοποινίτη στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ. Ο Άλαν Μίλερ, 59 ετών, χρειάστηκε περίπου οκτώ λεπτά για να πεθάνει σε φυλακή της Αλαμπάμα, όπως δήλωσαν οι μάρτυρες. Ο άντρας καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία τριών ανδρών στην πολιτεία το 1999. Ο δολοφόνος χρειάστηκε περίπου οκτώ λεπτά για να πεθάνει, καθώς εκτελέστηκε με χρήση αερίου αζώτου. Ο Άλαν Μίλερ εθεάθη να τρέμει και να αγκομαχά, καθώς πέθαινε σε φυλακή των ΗΠΑ στην πολιτεία της Αλαμπάμα. Ο 59χρονος, ο οποίος ήταν δεμένος σε φορείο, προσπαθούσε να απελευθερωθεί από τα δεσμά του πριν σταματήσει να κινείται, μετέδωσε το SkyNews. Ήταν μόλις ο δεύτερος άνθρωπος που εκτελέστηκε στις ΗΠΑ με τη χρήση του αερίου αζώτου.

Alan Eugene Miller has been executed in Alabama, according to Gov. Kay Ivey’s office. He has become the second death row inmate known to die by nitrogen gas, a controversial capital punishment method critics call torture. https://t.co/5q3hOz53SR

Οι αξιωματούχοι προσπάθησαν προηγουμένως να τον εκτελέσουν με θανατηφόρα ένεση το 2022, αλλά εγκατέλειψαν την προσπάθεια αφού το προσωπικό δεν κατάφερε να βρει φλέβα πριν από την προθεσμία για τη λήξη του αρχικού εντάλματος θανάτου του. Στα τελευταία του λόγια, ο Μίλερ είπε: «Δεν έκανα τίποτα για να είμαι εδώ μέσα». Ζήτησε επίσης από την οικογένεια και τους φίλους του να «φροντίσουν» κάποιον, αλλά το όνομα του ατόμου δεν ήταν σαφές, επειδή η φωνή του ήταν υπόκωφη από τη μάσκα αερίου που κάλυπτε το πρόσωπό του. Ο κατάδικος κηρύχθηκε νεκρός στις 18.38 τοπική ώρα την Πέμπτη. Η εκτέλεση, η πέμπτη στις ΗΠΑ σε μία εβδομάδα, προκάλεσε νέα συζήτηση σχετικά με τη θανατική ποινή και το κατά πόσον ορισμένες μέθοδοι είναι απάνθρωπες. Ακτιβιστές από οργανώσεις όπως η Death Penalty Action περιέγραψαν την εκτέλεση με χρήση αερίου αζώτου ως «φρικτή και βασανιστική». Από την πλευρά του, ο γενικός εισαγγελέας της Αλαμπάμα, Στιβ Μάρσαλ, δήλωσε ότι η εκτέλεση «έγινε όπως αναμενόταν και χωρίς επεισόδια».

«Παρά τις εκστρατείες παραπληροφόρησης από πολιτικούς ακτιβιστές, δικηγόρους εκτός πολιτείας και προκατειλημμένα μέσα ενημέρωσης, η πολιτεία απέδειξε για άλλη μια φορά ότι η μέθοδος είναι τόσο ανθρώπινη όσο και αποτελεσματική» είπε ο εισαγγελέας. Ο επίτροπος Σωφρονιστικών Υπηρεσιών της Αλαμπάμα, John Hamm, δήλωσε ότι «όλα πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο και σύμφωνα με το πρωτόκολλό μας».

I was a witness for Alabama’s execution of Alan Miller by nitrogen gas tonight. Again, it did not go as state officials promised. Miller visibly struggled for roughly two minutes, shaking and pulling at his restraints. He then spent the next 5-6 min intermittently gasping for air

— Lauren Gill (@laurenk_gill) September 27, 2024