Ελαφάκι Πολωνία: Ζωολογικός κήπος αναζητά όνομα για νεογέννητο

Υποψήφιους «νονούς» για ένα θηλυκό μικρό ελαφάκι νότιο πουντού ψάχνει ο ζωολογικός κήπος της Βαρσοβίας. Το ελαφάκι γεννήθηκε πριν δύο μήνες, στις 16 Ιουλίου, και ανήκει στο δεύτερο μικρότερο είδος ελαφιού στον κόσμο. Με προέλευση τα δάση της Χιλής και της Αργεντινής, ένα ενήλικο πουντού έχει ύψος έως 46 εκατοστά και βάρος έως 15 κιλά. Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου κάλεσε το κοινό να προτείνει ονόματα μέσω Facebook που να ξεκινούν με το γράμμα «Π», όπως έγινε και με άλλα ζωάκια που γεννήθηκαν φέτος.

WATCH: Warsaw Zoo appealed to the public via social media to suggest names for a new baby southern pudu, a tiny and endangered species of deer, beginning with a ‘P’ like other animals born this year https://t.co/w6nT5AibxX pic.twitter.com/PMeh5hXQJN

— Reuters Asia (@ReutersAsia) September 26, 2024